Was ist die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)?

Die mittlere ausfallfreie Zeit (auch Mean Time Between Failure, MTBF) ist ein Maß für die Zuverlässigkeit eines Systems oder einer Komponente. Sie ist ein entscheidendes Element des Wartungsmanagements, da sie die durchschnittliche Zeit angibt, die ein System oder eine Komponente bis zu einem Ausfall in Betrieb ist.
Die MTBF-Formel wird häufig im Zusammenhang mit der Wartbarkeit industrieller oder elektronischer Systeme verwendet, bei denen die Störung einer Komponente zu erheblichen Ausfallzeiten oder sogar Sicherheitsrisiken führen kann. MTBF wird jedoch bei vielen Arten von reparaturfähigen Systemen und in verschiedenen Branchen eingesetzt.
Sie kann bei der Messung der Gesamtzuverlässigkeit von Produktionsanlagen, Energieversorgungsnetzen, Informationsnetzwerken und in unzähligen anderen Anwendungsfällen helfen.
Die MTBF wird berechnet, indem die Gesamtbetriebszeit durch die Anzahl der während dieser Zeit auftretenden Ausfälle geteilt wird. Das Ergebnis ist ein Durchschnittswert, der zur Schätzung der erwarteten Lebensdauer des Systems oder der Komponente verwendet werden kann.
Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der MTBF um eine durchschnittliche Zeitspanne handelt, die nicht garantiert, dass ein bestimmtes System oder eine bestimmte Komponente den gesamten MTBF-Zeitraum ohne Ausfall übersteht.
Die tatsächliche ausfallfreie Zeit kann stark variieren, wobei es nicht ungewöhnlich ist, dass Ausfälle weit vor oder nach der MTBF auftreten. Außerdem berücksichtigt die MTBF nicht die Schwere der Ausfälle oder die Auswirkungen, die sie auf den Betrieb oder die Sicherheit haben können.
Der MTBF-Wert ist ein Maß für die Zuverlässigkeit, aber keine Garantie für diese. Er misst, wie häufig Ausfälle zu erwarten sind, berücksichtigt aber nicht unbedingt alle externen Faktoren.
Umgebungsbedingungen, Wartungsverfahren und Verwendungsmuster können sich auf die Zuverlässigkeit eines Systems oder einer Komponente auswirken. Daher ist es wichtig, die MTBF als eines von vielen Instrumenten zu verwenden, um einen detaillierteren Überblick über den Gesamtzustand eines Systems oder einer Komponente zu erhalten. Die Bestimmung der MTBF gibt uns eine nützliche Kennzahl für die Anzahl der Ausfälle über einen bestimmten Zeitraum, liefert aber keine Erklärung für die Ursachen der auftretenden Probleme.
Eine hohe MTBF bedeutet nicht, dass es nie zu Ausfällen kommen wird, sondern nur, dass sie weniger wahrscheinlich sind. Alle Systeme und Komponenten haben einen begrenzten Lebenszyklus, und Ausfälle können aufgrund verschiedener Faktoren auftreten, darunter Verschleiß, Umgebungsbedingungen und Fertigungsfehler.
Ingenieure können anhand der MTBF die Zuverlässigkeit ähnlicher Systeme oder Komponenten vergleichen. Allerdings kann der Wert nicht direkt zwischen verschiedenen Systemen oder Komponenten verglichen werden. Das liegt daran, dass die MTBF in hohem Maße von den Betriebsbedingungen, Nutzungsmustern und anderen Faktoren abhängt, die für das zu messende System oder die Komponente charakteristisch sind.
Es ist schwierig und möglicherweise nicht ratsam, eine sinnvolle Definition einer guten MTBF für verschiedene Anwendungsfälle zu ermitteln. Eine gute MTBF für ein System kann anders aussehen als eine gute MTBF in einem anderen ähnlichen Anwendungsfall.
Definieren wir zunächst den Umfang. Wir müssen das betreffende System oder die Komponente sowie die Betriebsbedingungen, einschließlich der Umgebungsfaktoren und Nutzungsmuster, definieren. Anschließend tragen wir Daten über die Betriebszeit des Systems oder der Komponente zusammen, einschließlich der Start- und Endzeiten der einzelnen Betriebszyklen.
Dann erfassen wir die Anzahl der Ausfälle, die während der Betriebszeit aufgetreten sind. Und schließlich können wir die MTBF berechnen, indem wir die Gesamtbetriebszeit durch die Anzahl der Ausfälle dividieren. Das Ergebnis wird in Stunden ausgedrückt, kann aber eine beliebige Zeiteinheit sein.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten die MTBF eines Motors berechnen, der acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche und insgesamt ein Jahr lang in Betrieb ist. Während dieser Zeit fällt der Motor vier Mal aus. Die MTBF wird folgendermaßen berechnet:
Gesamtbetriebszeit = 8 Stunden/Tag x 5 Tage/Woche x 52 Wochen = 2.080 Stunden
Anzahl der Ausfälle = 4
MTBF = Gesamtbetriebszeit / Anzahl der Ausfälle = 2.080 Stunden / 4 = 520 Stunden
Die MTBF des Motors beträgt also 520 Stunden. Das bedeutet, dass der Motor im Durchschnitt 520 Stunden lang betrieben werden kann, bevor er ausfällt. In Wirklichkeit kann er früher oder später als nach 520 Stunden ausfallen. Zudem werden wir nicht erfahren, warum der Motor ausfällt. Trotzdem ist diese Durchschnittszeit eine nützliche Metrik.
Dies ist ein Ausgangspunkt, der uns ein grundlegendes Gefühl dafür vermittelt, wie sich ein System oder eine Komponente in Bezug auf die Zuverlässigkeit verhält. Außerdem hilft er uns bei der Analyse von Trends, die uns wiederum Aufschluss über die Gesamteffizienz unserer Wartungsstrategie geben.
Instandhaltungsmanager verwenden eine Reihe von Formeln, um den Status ihrer Operationen zu verstehen. Sie verwenden zunehmend computergestützte Wartungsmanagementsysteme (Computerized Maintenance Management Systems, CMMS) innerhalb eines EAM-Frameworks (Enterprise Asset Management), um solche Informationen leichter und häufiger abzuleiten.
Der Kehrwert der MTBF ist die Ausfallrate, ein Maß für die Anzahl der Ausfälle im Laufe der Zeit. Anstatt diese Information als durchschnittliche Anzahl von Stunden auszudrücken, wird sie als Rate dargestellt. Eine Ausfallrate korreliert nicht mit der Betriebszeit oder der Verfügbarkeit für den Betrieb – sie spiegelt nur die Ausfallrate wider.
Eine weitere Wartungskennzahl ist die mittlere Reparaturzeit (Mean Time To Repair, MTTR). Dieser Wert gibt die durchschnittliche Zeit an, die für die Wiederherstellung der Betriebszeit einer bestimmten Komponente oder eines Systems benötigt wird. Die MTTR wird zur Optimierung der Reparaturzeiten verwendet.
Auf den Checklisten der Wartungstechniker findet sich häufig auch die Mittlere Zeit bis zum Ausfall (Mean Time To Failure, MTTF). Dies bezieht sich auf nicht reparierbare Komponenten und Systeme. Diese werden unweigerlich ausfallen und eher einen vollständigen Austausch als eine Reparatur erfordern.
Ein weiteres Instrument ist die Ursachenanalyse, eine Methodik zur Ermittlung der Problemursachen zur Identifizierung der besten Lösungen.
Die Berechnung der MTBF kann sich aufgrund verschiedener Faktoren als schwierig erweisen::
Datenverfügbarkeit: Eine der größten Herausforderungen bei der Berechnung der MTBF ist die Verfügbarkeit und Qualität der Daten. Zur Berechnung der MTBF werden Daten über die Anzahl der Ausfälle und die Betriebszeit des Systems oder der Komponente benötigt. Wenn diese Daten nicht verfügbar oder von schlechter Qualität sind, kann die genaue Berechnung der MTBF schwierig sein.
Komplexe Systeme: In komplexen Systemen mit vielen Komponenten kann die Identifizierung der spezifischen Komponente, die einen Ausfall verursacht hat, problematisch sein. Und dies kann wiederum die genaue Berechnung der MTBF für einzelne Komponenten erschweren.
Zeitrahmen: Der Zeitrahmen, über den die Ausfälle und die Betriebszeit gemessen werden, kann einen erheblichen Einfluss auf die berechnete MTBF haben. Wenn der Zeitrahmen zu kurz ist, ist die MTBF möglicherweise nicht repräsentativ für die wahre Zuverlässigkeit des Systems oder der Komponente.
Wartungsmethoden: Auch die Wartungsmethoden können sich auf die berechnete MTBF auswirken. Wenn Wartungsteams zu oft vorbeugende Wartung durchführen, treten Ausfälle möglicherweise nicht oft genug auf, um die MTBF genau zu berechnen. Wenn die Wartung nicht häufig genug durchgeführt wird, kann es häufiger zu Ausfällen kommen, was wiederum zu einer unnötig niedrigen MTBF führt.
Veränderung der Betriebsbedingungen:: Betriebsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Vibrationen können die Zuverlässigkeit eines Systems oder einer Komponente beeinflussen. Wenn sich diese Bedingungen im Laufe der Zeit ändern, kann sich die genaue Berechnung der MTBF als schwierig erweisen.
Durch die Bewältigung dieser Herausforderungen und die Erfassung genauer Daten können Unternehmen ihr Verständnis für die Zuverlässigkeit von Systemen und Komponenten verbessern und Maßnahmen ergreifen, um die MTBF zu erhöhen, die Anzahl der Ausfälle und die daraus resultierenden Ausfallzeiten zu reduzieren und effizienter zu arbeiten.
Die Verbesserung der MTBF reduziert die Anzahl der Ausfälle in einem bestimmten Zeitraum und bietet Unternehmen und der Industrie eine Reihe von Vorteilen. Nachfolgend die Hauptvorteile:
Höhere Zuverlässigkeit: Eine Verbesserung der MTBF kann zu einer höheren Zuverlässigkeit von Systemen und Komponenten führen. Dies kann Unternehmen helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktivität zu verbessern und das Risiko von Sicherheitsvorfällen zu minimieren.
Verbesserte Kundenzufriedenheit: Durch die Verlängerung der Betriebszeit und die Verringerung der Anzahl von Störungen und daraus resultierenden Ausfällen können Unternehmen qualitativ hochwertigere Produkte zu niedrigeren Kosten produzieren und so die Kundenzufriedenheit verbessern. Dies kann auch zu einer erhöhten Kundentreue und Wiederholungsgeschäften führen.
Geringere Wartungskosten: Indem sie potenzielle Probleme erkennen, bevor sie zu ungeplanten Ausfallzeiten führen, können Unternehmen intelligentere Wartungsstrategien entwickeln und so die Gesamtkosten für die Wartung senken. Eine vorbeugende Wartung ist oft kostengünstiger als eine reaktive Wartung.
Längere Lebensdauer von Geräten: Eine Verbesserung der MTBF kann zu einer längeren Lebensdauer von Geräten führen. Dies kann Unternehmen bei der Reduzierung von Investitionsausgaben und der Verlängerung der Lebensdauer ihrer Anlagen helfen.
Bessere Qualitätskontrolle: Die Verbesserung der MTBF geht oft mit einer Verbesserung der Qualitätskontrolle während der Fertigung einher. Dies kann zu einer reduzierten Anzahl von Defekten und einer besseren Produktqualität führen.
Verbesserte Sicherheit: In Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und dem Gesundheitswesen kann eine Verbesserung der MTBF die Sicherheit erhöhen, indem sie das Risiko von Komponenten- oder Systemausfällen verringert.
Die Verbesserung der MTBF kann für Unternehmen und ganze Branchen eine Reihe von Vorteilen bringen.
Zur Verbesserung der MTBF müssen oft die Ursachen für Ausfälle identifiziert und behoben werden. Hier sind einige gängige Methoden zur Verbesserung der MTBF:
Konstruktionsverbesserungen: Konstruktionsänderungen und die damit verbundene Beseitigung potenzieller Fehlerquellen können die Zuverlässigkeit eines Systems oder Geräts verbessern. Dies könnte die Verwendung hochwertigerer Materialien, zusätzliche Redundanz oder eine verbesserte Konstruktion kritischer Komponenten beinhalten.
Präventive Wartung: Mithilfe einer regelmäßigen Wartung und Inspektion können potenzielle Probleme erkannt werden, bevor sie zu Ausfällen führen Eine solche Wartung kann Aufgaben wie Schmierung, Reinigung und den Austausch von verschlissenen oder beschädigten Teilen umfassen.
Schulung und Ausbildung: Eine angemessene Schulung und Ausbildung kann Technikern bei der Erkennung potenzieller Probleme und der korrekten Durchführung von Wartungsaufgaben helfen. Dies kann eine Schulung über korrekte Betriebsverfahren, Techniken zur Fehlerbehebung und Wartungsaufgaben umfassen.
Verbesserte Tests und Qualitätskontrolle: Verbesserte Tests und Qualitätskontrollen während der Herstellung können dazu beitragen, potenzielle Mängel zu erkennen und zu beheben, bevor sie Auswirkungen auf die Kundschaft haben. Dies kann Tests auf Fehler während des Herstellungsprozesses sowie Qualitätskontrollen vor dem Versand umfassen.
Datenanalyse und -überwachung: Datenanalyse und -überwachung: Datenanalyse und -überwachung können bei der Erkennung von Trends und Mustern helfen, die zu Ausfällen führen können. Durch die Analyse von Daten aus Sensoren, Protokollen und anderen Quellen können potenzielle Probleme erkannt und behoben werden, bevor sie zu einem Ausfall führen.
Insgesamt erfordert die Verbesserung der MTBF einen systematischen Ansatz zur Identifizierung und Behebung potenzieller Ursachen für Ausfallzeiten in jeder Phase des Lebenszyklus eines Systems oder einer Komponente. Durch die Verbesserung von Konstruktion, Wartung, Schulung, Qualitätskontrolle und Überwachung kann die MTBF erhöht werden, was wiederum auf eine höhere Betriebssicherheit und Verfügbarkeit hinausläuft.
Es gibt viele Bereiche, in denen die MTBF ein nützliches Werkzeug sein kann, um die Anzahl der Ausfälle innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu berechnen.
In der Elektronik- und Halbleiterindustrie ist die MTBF eine nützliche Kennzahl zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von reparierbaren Gegenständen und Systemen wie Mikrochips, Leiterplatten und Netzteilen.
Die MTBF wird hier oft in der Design- und Testphase eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Komponenten die Anforderungen in puncto Zuverlässigkeit erfüllen.
MTBF wird auch in der Fertigung verwendet, um die Zuverlässigkeit von Geräten zu messen. Durch die MTBF-Berechnung von Maschinen können Hersteller potenzielle Probleme erkennen und die Wartung oder den Austausch planen, bevor es zu einem Ausfall kommt, der wiederum teure Ausfallzeiten und Produktivitätsverluste nach sich ziehen kann.
Die MTBF ist in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung, da der Ausfall einer Komponente schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit haben kann. Wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, ist es wichtig, die Gesamtbetriebszeit kritischer Systeme wie Treibstoff- und Sauerstoffversorgungsanlagen zu maximieren.
Mithilfe der MTBF kann sichergestellt werden, dass Komponenten und Systeme die Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen und potenzielle Probleme erkannt werden, bevor sie zu Sicherheitsrisiken werden.
Die MTBF wird in der Automobilindustrie zur Messung der Zuverlässigkeit von Komponenten wie Motoren, Getrieben und elektronischen Systemen verwendet.
Durch die Verfolgung der MTBF können Hersteller Konstruktions- oder Fertigungsprobleme erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen, bevor es zu einem Ausfall kommt.
In der Medizintechnik wird mittels der MTBF sichergestellt, dass Geräte wie Herzschrittmacher, Insulinpumpen und MRT-Geräte die Anforderungen an die Zuverlässigkeit erfüllen und kein Risiko für die Patientensicherheit darstellen.
