Die Zukunft der Geschäftsplanung mit generativer KI

Im sich rasant entwickelnden Ökosystem sehen sich viele Unternehmen mit einer Kombination von Herausforderungen konfrontiert, darunter Inflation, Unterbrechungen der Lieferkette und ein komplexer Arbeitsmarkt. Diese Faktoren üben erheblichen Druck auf die Rentabilität aus. In diesem Szenario können traditionelle Planungsmethoden die Fähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigen, schnell und strategisch auf sich verändernde Chancen und Herausforderungen zu reagieren.

Hier zeigt die autonome Planung ihre Stärke. Dieser Ansatz befähigt Unternehmen, datengesteuerte Analyse, künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung zu nutzen, um schnell und präzise fundierte Entscheidungen zu treffen und so die Komplexität des modernen Marktplatzes agil und präzise zu meistern.

Im Kern umfasst die autonome Geschäftsplanung innovative Methoden, die das Potenzial von modernster Technologie wie Foundation Models und generativer KI nutzen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Vertriebsplanung, Budgetierung und beim Forecasting. Das Ziel besteht nicht darin, Einzelpersonen zu ersetzen, sondern sie zu befähigen, sich auf die strategischen Aspekte des Unternehmens zu konzentrieren. Mit diesem Ansatz lassen sich zahlreiche Aufgaben mit minimalem oder gar keinem menschlichen Eingriff bewältigen.

Was die autonome Geschäftsplanung von der traditionellen Automatisierung unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, erweiterte, prädiktive und präskriptive Erkenntnisse zu liefern und Aufgaben auf Basis dieser Erkenntnisse zu automatisieren. Dies steigert nicht nur die Agilität, sondern hat auch das Potenzial, die für die Entscheidungsfindung benötigte Zeit deutlich zu verkürzen.