Die Zukunft der Geschäftsplanung mit generativer KI

Im sich rasant entwickelnden Ökosystem sehen sich viele Unternehmen mit einer Kombination von Herausforderungen konfrontiert, darunter Inflation, Unterbrechungen der Lieferkette und ein komplexer Arbeitsmarkt. Diese Faktoren üben erheblichen Druck auf die Rentabilität aus. In diesem Szenario können traditionelle Planungsmethoden die Fähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigen, schnell und strategisch auf sich verändernde Chancen und Herausforderungen zu reagieren.
Hier zeigt die autonome Planung ihre Stärke. Dieser Ansatz befähigt Unternehmen, datengesteuerte Analyse, künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung zu nutzen, um schnell und präzise fundierte Entscheidungen zu treffen und so die Komplexität des modernen Marktplatzes agil und präzise zu meistern.
Im Kern umfasst die autonome Geschäftsplanung innovative Methoden, die das Potenzial von modernster Technologie wie Foundation Models und generativer KI nutzen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Vertriebsplanung, Budgetierung und beim Forecasting. Das Ziel besteht nicht darin, Einzelpersonen zu ersetzen, sondern sie zu befähigen, sich auf die strategischen Aspekte des Unternehmens zu konzentrieren. Mit diesem Ansatz lassen sich zahlreiche Aufgaben mit minimalem oder gar keinem menschlichen Eingriff bewältigen.
Was die autonome Geschäftsplanung von der traditionellen Automatisierung unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, erweiterte, prädiktive und präskriptive Erkenntnisse zu liefern und Aufgaben auf Basis dieser Erkenntnisse zu automatisieren. Dies steigert nicht nur die Agilität, sondern hat auch das Potenzial, die für die Entscheidungsfindung benötigte Zeit deutlich zu verkürzen.
Da Daten immer leichter zugänglich sind, erkennen Unternehmen, wie wichtig es ist, sie für die Geschäfts- und Finanzplanung zu nutzen. Trotz der Verfügbarkeit fortschrittlicher technologischer Lösungen stehen Unternehmen bei der Nutzung von Planungs- und Analysetools oft vor erheblichen Herausforderungen. Zu den drei häufigsten Hindernissen gehören:
Finanzexperten verbringen übermäßig viel Zeit mit manuellen Aufgaben, was zu einem langwierigen Geschäftsplanungsprozess führt. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit sich wiederholenden Aufgaben, sodass für die Datenanalyse und deren Weiterentwicklung nicht genügend Zeit bleibt.
Wenn Entscheidungsträger ihre Entscheidungen auf unzuverlässige Prognosen und Schätzungen stützen, kann dies die strategische Ausrichtung des Unternehmens beeinflussen und zu unerwünschten Ergebnissen wie Fehlallokation von Ressourcen, verpassten Wachstumschancen und sogar finanzieller Instabilität führen.
Die steile Lernkurve, die mit Planungstools verbunden ist, kann die allgemeine Akzeptanz einschränken und ihren effektiven Einsatz bei der Unterstützung von Budgetierung, Investitionen und Forecasting Planung beeinträchtigen. Folglich kann dies zu ungünstigen finanziellen Ergebnissen, verpassten Wachstumschancen und erhöhten finanziellen Risiken für das Unternehmen führen.
Generative KI und Foundation Models haben die Geschäftswelt und Gesellschaft grundlegend verändert. Was vor wenigen Jahren noch unmöglich und futuristisch schien, ist heute greifbare Realität und katapultiert uns in einen historischen und disruptiven Moment.
Laut Alex Bant, Vice President der Finanzabteilung von Gartner, „kann generative KI Prognose- und Budgetabweichungen für Finanzplanung und -analyse-Teams erklären, die diese in Geschäftsberichten verwenden können.“ Sie kann diese Trends und Erkenntnisse auch für Führungskräfte und den Vorstand zusammenfassen.“
Darüber hinaus stellt sie einen bahnbrechenden Paradigmenwechsel in verschiedenen Aspekten der Geschäftsplanung dar. Eine der wesentlichen Auswirkungen liegt von KI liegt in der Fähigkeit, eine Oberfläche in natürlicher Sprache bereitzustellen, die die Lücke zwischen komplexen Finanzdaten und Endbenutzern überbrückt und so Planer zu fortgeschrittenen Benutzern macht, indem komplexe Aufgaben automatisiert und schnell Erkenntnisse und Anleitungen bereitgestellt werden. Benutzer haben nun die Möglichkeit, Fragen zu einer bestimmten Situation zu stellen und detaillierte, informative Antworten zu erhalten.
Wenn Benutzer beispielsweise ihre Pläne erstellen, können sie frühere Ergebnisse überprüfen und sich beim Assistenten nach den Gründen für einen plötzlichen Anstieg der Ausgaben im Vorjahr erkundigen. Der Assistent kann dann Visualisierungen und Texterklärungen liefern, die den Anstieg auf Faktoren wie Saisonabhängigkeit oder bestimmte Ereignisse zurückführen oder sogar auf mögliche Dateneingabefehler hinweisen. Benutzer können Schwellenwerte und Bedingungen zur Erkennung von Anomalien definieren oder ihre Pläne und Strategien entsprechend anpassen.
Diese verbesserte Benutzerfreundlichkeit hat das Potenzial, die Produktivität zu beschleunigen und einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, sodass Unternehmen schneller auf die Marktdynamik reagieren können.
IBM Planning Analytics kann integrierte Geschäftsplanung über Ihr Unternehmen automatisieren, Prozesse optimieren und die Zusammenarbeit zwischen Ihren Teams fördern, um schnell auf Marktstörungen zu reagieren.
IBM Planning Analytics steht vor einer transformativen Phase mit der Einführung von generativer KI. Diese Erweiterung bietet die Möglichkeit, den Workflow der Geschäftsplanung zu revolutionieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern, was zu genaueren und strategischeren Marketingentscheidungen führt.
Die zukünftige Einbindung eines KI-Assistenten für natürliche Sprache ist strategisch geplant, um Nutzungsbarrieren zu reduzieren, indem eine intuitive und mühelose Interaktion mit Planning Analytics ermöglicht wird. Diese verbesserte Erfahrung bietet den Benutzern nicht nur Zugang zu wertvollen Informationen und Erkenntnissen, sondern ermöglicht ihnen auch einen benutzerfreundlicheren und intuitiveren Umgang mit ihren Daten.
Ein Benutzer könnte beispielsweise fragen: „Wie erstelle ich den optimalen Mitarbeiterplan, der die Arbeitsbelastung ausgleicht und die Lohnkosten senkt?“ Mit der geplanten Integration in die Foundation Models kann IBM Planning Analytics, das seit 2021 durch die Integration mit IBM Decision Optimization (IBM ILOG CPLEX) präskriptive Erkenntnisse liefert, die Anfrage des Benutzers interpretieren, relevante Daten und Parameter analysieren und einen vorgeschlagenen Zeitplan zusammen mit Erläuterungen in natürlicher Sprache bereitstellen.
IBM sieht KI als beratenden Partner, der mithilfe fortschrittlicher Optimierungstechniken optimale Strategien vorschlägt und präzise Maßnahmen und Entscheidungen empfiehlt, die dazu beitragen können, die erwarteten Ergebnisse zu erzielen und Risiken in komplexen Geschäftsszenarien zu minimieren.
Wichtig: IBM behält sich das Recht vor, Aussagen über seine zukünftige Ausrichtung und Absichten ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zurückzuziehen. Diese Aussagen stellen lediglich die aktuellen Ziele und Vorgaben dar.
