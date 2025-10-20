Was ist BabyAGI?

Die Standardimplementierung ist ein Python-Skript, das die GPT-Modelle von OpenAI über eine API, eine Vektordatenbank (in der Regel Pinecone) für den Speicher und das LangChain-Agent-Framework zur Strukturierung von KI-Agentenrollen nutzt. Die Vektordatenbank zeichnet Ergebnisse als Einbettungen auf, die für die Kontextabfrage verwendet werden, während das LLM die Argumentation und die Aufgabenlogik des Agenten unterstützt.1

Als autonomer KI-Agent iteriert BabyAGI kontinuierlich, indem es abgeschlossene Aufgabenergebnisse verwendet, um neue Aufgaben zu erstellen, die Aufgabenliste neu zu priorisieren und Unteraufgaben auszuführen. Der Prozess wird so lange fortgesetzt, bis die Aufgabenwarteschlange erschöpft ist oder eine Stoppbedingung erreicht wird.