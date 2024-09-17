Alan Turing, eine wegweisende Persönlichkeit in der Geschichte der theoretischen Informatik, veröffentlichte 1950 in seiner Arbeit „Computer Machinery and Intelligence“ eine der frühesten und einflussreichsten Definitionen von maschineller Intelligenz. Der Kern seiner Argumentation war, dass Intelligenz durch Verhalten und nicht durch mystische philosophische Eigenschaften definiert werden kann. Turing erkannte die Schwierigkeit, feste Definitionen von Konzepten wie Maschinen und Denken festzulegen, und schlug einen einfachen Weg vor, das Problem zu umgehen, der auf einem Partyspiel namens „Imitation Game“ basierte.

Der „Turing-Test“ ist einfach: Ein menschlicher Beobachter muss Textproben lesen und feststellen, ob sie von einem Menschen oder von einer Maschine generiert wurden. Turing schlug vor, dass, wenn ein Mensch nicht zwischen der Ausgabe des Programms und der Ausgabe eines anderen Menschen unterscheiden kann, man sagen kann, dass das Programm menschenähnliche Intelligenz zeigt.

Kritik am Turing-Test

Trotz seines monumentalen Einflusses betrachten Informatiker den Turing-Test heute nicht als adäquates Maß für AGI. Anstatt die Fähigkeit zu denken zu demonstrieren, zeigt der Test oft einfach nur, wie leicht Menschen zu täuschen sind.

So entwickelte Joseph Weizelbaum 1966 ein Chatbot-Programm namens ELIZA, das einfache Regeln anwendet, um die menschliche Sprache der Eingaben eines Benutzers in eine Antwort des Chatbots umzuwandeln. Das erste Programm, das er mit diesem Chatbot entwarf, erhielt den Namen DOCTOR. Es sollte einen Roger-basierten Psychotherapeuten imitieren, indem es entweder generisch antwortet oder die Benutzereingabe in Form einer Frage umformuliert:

Mensch: Mein Freund hat mich hierher geschickt. ELIZA: Dein Freund hat dich hierher geschickt? Mensch: Er sagt, dass ich die meiste Zeit deprimiert bin. ELIZA: Es tut mir leid, dass du deprimiert bist. Mensch: Das stimmt. Ich bin unglücklich. ELIZA: Glaubst du, dass der Besuch hier dir helfen wird, nicht unglücklich zu sein?

Wie Weizelbaum in seinem 1976 erschienenen Werk Computer Power and Human Reason erklärte, war er „erstaunt darüber, wie schnell und sehr intensiv sich Menschen, die mit DOCTOR interagierten, emotional mit dem Computer identifizierten und wie unmissverständlich sie ihn vermenschlichten.“ Er bemerkte, dass sogar seine Sekretärin, die ihn monatelang bei der Arbeit an dem Programm beobachtet hatte und offensichtlich dessen einfache Methodik kannte, ihn bat, den Raum zu verlassen, um ungestört zu sein, als sie begann, sich mit dem Programm zu unterhalten.1 Dieses Phänomen ist als der ELIZA-Effekt bekannt geworden.