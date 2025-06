Mit KI-Agenten und -Assistenten die Produktivität von Unternehmen neu definieren KI ist kein Konkurrent des menschlichen Potenzials, sondern ein Verstärker. KI kann Zeit, Energie und geistige Kapazität für Wissensarbeiter freisetzen, sodass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können und ihre Arbeit nicht nur einfacher, sondern auch bedeutender wird.



Zu den Tools für eine höhere Produktivität gehören vor allem KI-Agenten und KI-Assistenten, die auf unterschiedliche Weise die monotonen und zeitraubenden Teile der Wissensarbeit übernehmen. In dieser Folge der AI Academy erklärt Parul Mishra den Unterschied zwischen KI-Agenten und -Assistenten und geht darauf ein, wie sie die Produktivität von Unternehmen entscheidend verbessern können.



Track 1

Das werden Sie lernen Was KI-Assistenten von KI-Agenten unterscheidet

Wie KI Unternehmen dabei hilft, echte Produktivitätssteigerungen zu erzielen

So wählen Sie den richtigen KI-Agenten und/oder -Assistenten für Ihr Unternehmen aus

Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment, in dem sich KI-Assistenten und -Agenten von Tools und Technologien zu echten Partnern entwickeln, die den menschlichen Einfallsreichtum verstärken und die Arbeitsweise von Unternehmen neu gestalten. Parul Mishra Vice President of Sales für KI-Agenten, intelligente Automatisierung und Analyse IBM® Software Technologie Sales



Einkaufsführer für KI-Produktivität 2025

Der komplette Einkaufsführer 2025 Möchten Sie die Produktivität in Ihrem Unternehmen ankurbeln? Lesen Sie unseren Leitfaden, um herauszufinden, welcher KI-Assistent oder -Agent der richtige für Sie ist. Handbuch herunterladen

Zugehörige Ressourcen

Mehr ansehen Alle Folgen von AI Academy ansehen