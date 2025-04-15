Anwendungsfälle für KI-Agenten 

KI-Agenten haben eine Vielzahl von Anwendungen im Marketing, insbesondere angesichts der riesigen Datenmengen, die Marketingabteilungen täglich aufnehmen – und der vielen konkurrierenden Angebote, mit denen Kunden konfrontiert werden. Heute verändern einige agentische KI-Tools den Produkterkennungsprozess, da die Verbraucher Agenten um Einkaufsberatung bitten, anstatt selbst online zu suchen.
Im Marketing und E-Commerce können KI-Agenten eine Reihe von Kommunikations- und Werbeaufgaben autonom durchführen. Dies kann die Verwaltung von Kampagnen, die Erstellung von Kunden-Personas, die Personalisierung von Inhalten und die Optimierung der Werbeleistung in Echtzeit umfassen. Frühere Automatisierungs- und KI-Technologien konnten diese Aufgaben zwar bewältigen, waren aber für eine effektive Ausführung auf viel mehr Aufsicht und häufige Benutzereingaben angewiesen.
Mithilfe von vorausschauender Analyse können KI-Agenten das Kundenverhalten analysieren, um automatisch die besten Zeiten oder Strategien für eine bestimmte Kampagne zu ermitteln und diese Informationen dann an Agenten weiterzugeben, die Kommunikation selbst planen können. Und mit proaktiven Analysen erstellen diese Technologien kontinuierlich zuverlässige Kunden-Personas auf der Grundlage riesiger Datenbestände, die zusätzliche Erkenntnisse für Marketingkampagnen liefern.
Soziale Medien intelligenter Chatbot können die Erwähnungen einer Marke überwachen, mit Nutzern in Kontakt treten und relevante Antworten generieren, die genauer entsprechen als ihre nicht-agentischen Vorgänger. Darüber hinaus kann eine agentische KI, die Kunden Produktempfehlungen gibt, auf eine Reihe von Tools, Datensätzen oder früherem Benutzerverhalten zurückgreifen, um deren Bedürfnisse genauer zu ermitteln: Beispielsweise indem sie Urlaubsbuchungen vorschlägt, die auf die Reisevorlieben mehrerer Personen und externe Faktoren wie das Wetter zugeschnitten sind.