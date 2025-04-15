Anwendungsfälle für KI-Agenten 

Angesichts der stark steigenden Kundenerwartungen und des hohen Burnout-Niveaus unter den Kundendienstmitarbeitern können KI-Agenten besonders nützlich sein, wenn sie auf die Customer Experience angewendet werden. Mit ihrer Fähigkeit, die Antworten im Laufe der Zeit zu verbessern und relevante Kundendaten in Echtzeit abzurufen, bieten Agenten umfassend kontextbezogene und hyperpersonalisierte Erlebnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots, die auf Kundenanfragen auf der Grundlage vordefinierter Skripte antworten, kann die agentische KI zukünftige Ereignisse vorhersehen und auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse proaktiv handeln, wodurch die Relevanz und Kundenzufriedenheit erhöht wird. Ausgestattet mit Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) führen dialogorientierte KI-Assistenten natürliche, dynamische Gespräche mit Kunden und leiten komplexe Probleme bei Bedarf automatisch an menschliche Ansprechpartner weiter. Mithilfe der Stimmungsanalyse analysieren diese Tools auch Kundeninteraktionen, um Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten – oder sogar Lösungen wie das Ausstellen von Support-Tickets oder Rückerstattungen anzubieten und auszuführen.

Agenten können auch als Unterstützungssysteme für den Kundenservice fungieren, indem sie relevante Kundendaten organisieren und abrufen oder bei der Behebung von Produktproblemen anhand von Kundenanfragen helfen. Angesichts der Fähigkeit der Agenten, mit mehreren Systemen gleichzeitig zu interagieren und Kundendaten im Laufe der Zeit aufzubewahren, sind sie besonders geschickt darin, hochgradig personalisierten und proaktiven Support zu bieten. Der Einsatz generativer KI in diesen Umgebungen führt zu einer besseren Kundenzufriedenheit durch höhere Genauigkeit und führt häufig zu Kosteneinsparungen, da der Bedarf an menschlicher Interaktion verringert wird.