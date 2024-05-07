Tags
Geschäftsoperationen Künstliche Intelligenz

Revolutionieren Sie Ihre Strategie zur Talentakquise: Wie KI Ihnen helfen kann, die richtigen Bewerber schneller zu finden

Kandidatin beim Vorstellungsgespräch mit Personalleiter im Büro

Stellen Sie sich vor, Sie sind Talentakquise-Manager in einem großen Konzern und haben Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten für eine wichtige Position zu finden. Obwohl Sie die Beschreibung auf mehreren Stellenbörsen veröffentlicht haben, haben Sie Dutzende unqualifizierter oder uninteressanter Lebensläufe erhalten und es ist zu einer großen Herausforderung geworden, sie alle zu sichten. Dadurch werden wertvolle Zeit und Ressourcen für die manuelle Überprüfung verschwendet, was zu Frustration bei den einstellenden Führungskräften führt.

Dieses Szenario ist in schnelllebigen Geschäftsumgebungen üblich. Der Wettbewerb um die besten Talente ist hart und setzt die Unternehmen unter enormen Druck, schnell und effizient die besten Kandidaten zu gewinnen. Allerdings erweisen sich traditionelle Rekrutierungsmethoden als ineffektiv, sodass die Talentakquise-Teams Mühe haben, mit der Entwicklung Schritt zu halten.

An dieser Stelle kommt IBM Talent Optimizers with IBM Watson ins Spiel. Unsere führende Lösung für künstliche Intelligenz (KI) hilft Ihnen, die richtigen Kandidaten schneller und effizienter zu finden.

Unsere Lösung ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Verbessern Sie die Erfahrung der Bewerber durch KI-gestützte Interaktionen mit personalisierten Jobempfehlungen und die Beantwortung von Anfragen.
  • Reduzieren Sie die Workload von Personalvermittlern, indem Sie Erkenntnis in die Komplexität von Stellenangeboten, ideale Übereinstimmungen und Top-Performer gewähren und die Überprüfung von Lebensläufen automatisieren.
  • Gewinnen Sie durch Datenanalysen wertvolle Erkenntnisse in die Faktoren, die zu erfolgreichen langfristigen Neueinstellungen führen.
  • Entdecken Sie verborgene Talente in Ihrem Unternehmen, um neue Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Identifizieren Sie mögliche Verzerrungen bei Ihrer Vorauswahl und Beschaffung.
  • Integrieren Sie die Lösung nahtlos in Ihren Stack und passen Sie die Lösung an Ihre Qualifikationsagenda an.

Durch den Einsatz von KI in Ihrem Talentakquisitionsprozess können Sie die Zeit bis zur Einstellung verkürzen, die Qualität der Bewerber verbessern und Inklusion und Vielfalt fördern. Unsere Lösung ist darauf ausgelegt, Ihnen diese und weitere Nutzen zu bieten, wobei der Kunde im Mittelpunkt steht und Ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen.

Was IBM Talent Optimizers mit IBM Watson auszeichnet, sind unsere transparenten und nachvollziehbaren KI-Lösungen, die von Verhaltenswissenschaftlern entwickelt wurden und von der International Data Corporation (IDC) als Marktführer eingestuft werden. Unsere Lösung bietet die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre Talentstrategie weiterzuentwickeln, während sich die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Stakeholder ständig ändern.

Sind Sie bereit, Ihren Prozess zur Talentgewinnung zu revolutionieren?

Kontaktieren Sie Ihren IBM-Vertreter oder IBM Business Partner® , um eine Bewertung oder ein ausführliches Gespräch zu vereinbaren. Wir arbeiten zusammen, um Ihre geschäftlichen Bedürfnisse, Ihre Talentstrategie und Ihre gewünschten Ergebnisse zu verstehen und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die Ihre aktuellen Geschäftsstrategien und Anliegen anspricht.
Weiterführende Lösungen
Beratung zur Personal- und Talenttransformation

Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.

 HR-Transformationsservices erkunden
HR-Prozessautomatisierung

Beschleunigen Sie HR-Prozesse mit IBM watsonx Orchestrate und automatisieren Sie mühsame Aufgaben.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    KI für HR-Lösungen

    Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Entscheidungsfindung und steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit generativen KI-Lösungen.

             Erkunden Sie KI für HR-Lösungen
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen.

       

       

             Erkunden Sie die Personaldienstleistungen Entdecken Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz