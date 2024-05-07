Stellen Sie sich vor, Sie sind Talentakquise-Manager in einem großen Konzern und haben Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten für eine wichtige Position zu finden. Obwohl Sie die Beschreibung auf mehreren Stellenbörsen veröffentlicht haben, haben Sie Dutzende unqualifizierter oder uninteressanter Lebensläufe erhalten und es ist zu einer großen Herausforderung geworden, sie alle zu sichten. Dadurch werden wertvolle Zeit und Ressourcen für die manuelle Überprüfung verschwendet, was zu Frustration bei den einstellenden Führungskräften führt.
Dieses Szenario ist in schnelllebigen Geschäftsumgebungen üblich. Der Wettbewerb um die besten Talente ist hart und setzt die Unternehmen unter enormen Druck, schnell und effizient die besten Kandidaten zu gewinnen. Allerdings erweisen sich traditionelle Rekrutierungsmethoden als ineffektiv, sodass die Talentakquise-Teams Mühe haben, mit der Entwicklung Schritt zu halten.
An dieser Stelle kommt IBM Talent Optimizers with IBM Watson ins Spiel. Unsere führende Lösung für künstliche Intelligenz (KI) hilft Ihnen, die richtigen Kandidaten schneller und effizienter zu finden.
Durch den Einsatz von KI in Ihrem Talentakquisitionsprozess können Sie die Zeit bis zur Einstellung verkürzen, die Qualität der Bewerber verbessern und Inklusion und Vielfalt fördern. Unsere Lösung ist darauf ausgelegt, Ihnen diese und weitere Nutzen zu bieten, wobei der Kunde im Mittelpunkt steht und Ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen.
Was IBM Talent Optimizers mit IBM Watson auszeichnet, sind unsere transparenten und nachvollziehbaren KI-Lösungen, die von Verhaltenswissenschaftlern entwickelt wurden und von der International Data Corporation (IDC) als Marktführer eingestuft werden. Unsere Lösung bietet die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre Talentstrategie weiterzuentwickeln, während sich die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Stakeholder ständig ändern.
Kontaktieren Sie Ihren IBM-Vertreter oder IBM Business Partner® , um eine Bewertung oder ein ausführliches Gespräch zu vereinbaren. Wir arbeiten zusammen, um Ihre geschäftlichen Bedürfnisse, Ihre Talentstrategie und Ihre gewünschten Ergebnisse zu verstehen und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die Ihre aktuellen Geschäftsstrategien und Anliegen anspricht.
Erfahren Sie von Experten, wie Sie KI und Daten zur Gestaltung eines effizienteren und menschlicheren Personalwesens auf ethische Weise nutzen können.
Entdecken Sie 10 Möglichkeiten, wie HR als strategischer Berater bei der Entwicklung eines mitarbeiterorientierten Modells zur optimalen Positionierung des Unternehmens für die Zukunft agieren kann.
Erfahren Sie, wie HR-Führungskräfte eine generative KI-gestützte Kultur durch die Förderung von Experimenten und die Befähigung von Mitarbeitern schaffen können.
Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.
Beschleunigen Sie HR-Prozesse mit IBM watsonx Orchestrate und automatisieren Sie mühsame Aufgaben.
Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Entscheidungsfindung und steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit generativen KI-Lösungen.
Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen.