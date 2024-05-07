Stellen Sie sich vor, Sie sind Talentakquise-Manager in einem großen Konzern und haben Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten für eine wichtige Position zu finden. Obwohl Sie die Beschreibung auf mehreren Stellenbörsen veröffentlicht haben, haben Sie Dutzende unqualifizierter oder uninteressanter Lebensläufe erhalten und es ist zu einer großen Herausforderung geworden, sie alle zu sichten. Dadurch werden wertvolle Zeit und Ressourcen für die manuelle Überprüfung verschwendet, was zu Frustration bei den einstellenden Führungskräften führt.

Dieses Szenario ist in schnelllebigen Geschäftsumgebungen üblich. Der Wettbewerb um die besten Talente ist hart und setzt die Unternehmen unter enormen Druck, schnell und effizient die besten Kandidaten zu gewinnen. Allerdings erweisen sich traditionelle Rekrutierungsmethoden als ineffektiv, sodass die Talentakquise-Teams Mühe haben, mit der Entwicklung Schritt zu halten.

An dieser Stelle kommt IBM Talent Optimizers with IBM Watson ins Spiel. Unsere führende Lösung für künstliche Intelligenz (KI) hilft Ihnen, die richtigen Kandidaten schneller und effizienter zu finden.