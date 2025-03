Neugestaltung des Personalwesens mit KI-Agenten

IBM hat aus erster Hand Erfahrung mit der transformativen Kraft von KI und Automatisierung im Personalwesen. AskHR von IBM automatisiert mehr als 80 gängige Personalprozesse und erfreut sich einer hohen Akzeptanz. Es spart der Personalabteilung sowie den Mitarbeitern und Managern von IBM viel Zeit bei der Erledigung oder Unterstützung von HR-Prozessen.

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben konnte sich das HR-Team von IBM auf die strategische Planung, den Aufbau einer Unternehmenskultur und die Entwicklung von Talenten konzentrieren und so einen vereinfachten, personalisierten und datengesteuerten HR-Support bieten.

Unser Vizepräsident für HR-Technologie, Jon Lester, erklärt, was watsonx Orchestrate auszeichnet: „Es kann mit mehreren Personen mit unterschiedlichen Rollen gleichzeitig interagieren. Es merkt sich, was Sie ihm gestern gesagt haben, und kann diese Informationen gegebenenfalls auf heutige Aktionen anwenden. Sobald die Regeln von Menschen festgelegt wurden, wird es sie einheitlich anwenden. Außerdem können Sie seine Fähigkeiten ausbauen: Sie können ihn für bestimmte Aufgaben innerhalb eines Prozesses trainieren, aber Sie können ihn dieselben Fähigkeiten auch auf andere Prozesse anwenden lassen. So können Sie einen Anwendungsfall nach dem anderen erstellen. So werden Chatbots in den Schatten gestellt. Das verändert wirklich unser Verständnis von der Zukunft der Arbeit.“