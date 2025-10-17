Wir können dem Agenten jetzt Fragen stellen. Erinnern Sie sich an die frühere Unfähigkeit des Agenten, uns Informationen über die US Open 2024 zur Verfügung zu stellen. Nachdem der Agent nun sein RAG-Tool zur Verfügung hat, können wir die gleichen Fragen noch einmal stellen.

agent_executor.invoke({"input": 'Where was the 2024 US Open Tennis Championship?'})

Ausgabe: (einige Felder für Beschreibung und Seiteninhalt wurden gekürzt, um die Ergebnisse prägnant anzuzeigen)

> Neue AgentExecutor-Kette wird aufgerufen ...



Gedanke: Der Mensch fragt nach dem Austragungsort der US Open Tennis Championship 2024. Ich muss herausfinden, wo es stattgefunden hat.

Maßnahme:

```

{

"action": "get_IBM_US_Open_context",

"action_input": "Where was the 2024 US Open Tennis Championship held?"

} ```

Observation[Document(metadata=,{'description': "IBM and the United States Tennis Association (USTA) announced several watsonx-powered fan features coming to the US Open digital platforms ahead of this year's tournament. These new and enhanced capabilities – a product of collaboration between IBM and the USTA digital team – aim to deliver a more informative and engaging experience for millions of tennis fans around the world.", 'language': 'en-us', 'source': 'https://newsroom.ibm.com/2024-08-15-ibm-and-the-usta-serve-up-new-and-enhanced-generative-ai-features-for-2024-us-open-digital-platforms', 'title': 'IBM and the USTA Serve Up New and Enhanced Generative AI Features for 2024 US Open Digital Platforms'} page_content="IBM und die USTA sorgen für neue und verbesserte generative KI-Funktionen für die US Open Digital Platforms 2024

-New Match Report Zusammenfassungen bieten ...")]

Aktion:

```

{

"action": "Final Answer",

"action_input": "The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York."

}

```

Beobachtung



> Fertige Kette.

{'input': 'Where was the 2024 US Open Tennis Championship?',

'history': '',

'output': 'The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.'}

Prima! Der Agent nutzte sein verfügbares RAG-Tool, um den Ort der US Open 2024 gemäß der Abfrage des Benutzers als Antwort anzugeben. Wir sehen sogar genau das Dokument, aus dem der Agent seine Informationen abruft. Probieren wir nun eine etwas komplexere Abfrage aus. In diesem Fall geht es um die Teilnahme von IBM® an den US Open 2024.

agent_executor.invoke({"input": 'How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?'})

Ausgabe: (einige Felder für Beschreibung und Seiteninhalt wurden gekürzt, um die Ergebnisse prägnant anzuzeigen)

> Eingabe der neuen AgentExecutor-Kette ...

```

{

"action": "get_IBM_US_Open_context",

"action_input": "How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?"

}

```

Observation[Document(metadata={'description': 'To help the US Open stay on the cutting edge of customer experience, IBM Consulting built powerful generative AI models with watsonx.', 'language': 'en', 'source': 'https://www.ibm.com/de-de/case-studies/us-open', 'title': 'U.S. Open | IBM'}, page_content='Die US Open sind ein ausgedehntes, zweiwöchiges Turnier mit Hunderten von Matches, die auf 22 verschiedenen Plätzen ausgetragen werden. Mit der ganzen Action Schritt zu halten, ist eine Herausforderung, sowohl für Tennisfans als auch für das USTA-Redaktionsteam, das über die Veranstaltung berichtet ...)]



Aktion:

```

{

"action": "Final Answer",

"action_input": "IBM used watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship to create generative AI-powered features such as Match Reports, AI Commentary, and SlamTracker. These features enhance the digital experience for fans and scale the productivity of the USTA editorial team."

}

```

Beobachtung

> Fertige Kette.

{'input': 'How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?',

'history': 'Human: Where was the 2024 US Open Tennis Championship?

AI: The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.',

'output': 'IBM used watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship to create generative AI-powered features such as Match Reports, AI Commentary, and SlamTracker. These features enhance the digital experience for fans and scale the productivity of the USTA editorial team.'}

Auch hier war der Agent in der Lage, die relevanten Informationen zur Benutzerabfrage erfolgreich abzurufen. Darüber hinaus aktualisiert der Agent seine Wissensdatenbank erfolgreich, da er neue Informationen lernt und neue Interaktionen erfährt, wie sie in der Historie der Ausgabe zu sehen sind.

Testen wir nun, ob der Agent erkennen kann, wann ein Aufruf des Tools zur Beantwortung der Benutzeranfrage nicht erforderlich ist. Wir können dies testen, indem wir dem RAG-Agenten eine Frage stellen, die sich nicht auf die US Open bezieht.

agent_executor.invoke({"input": 'What is the capital of France?'})

Ausgabe:

> Eingabe einer neuen AgentExecutor-Kette ...



{

"action": "Final Answer",

"action_input": "The capital of France is Paris."

}



Beobachtung

> Fertige Kette.

{'input': 'What is the capital of France?',

'history': 'Human: Where was the 2024 US Open Tennis Championship?

AI: The 2024 US Open Tennis Championship was held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.

Human: How did IBM use watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship?

AI: IBM used watsonx at the 2024 US Open Tennis Championship to create generative AI-powered features such as Match Reports, AI Commentary, and SlamTracker. These features enhance the digital experience for fans and scale the productivity of the USTA editorial team.',

'output': 'The capital of France is Paris.'}

Wie in der AgentExecutor-Kette zu sehen ist, erkannte der Agent, dass er über die Informationen in seiner Wissensdatenbank verfügte, um diese Frage zu beantworten, ohne seine Tools zu verwenden.