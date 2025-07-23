class ReActAgent: def __init__(self, llm, tools, system_message=""): memory = MemorySaver() graph = StateGraph(AgentState) graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation) graph.add_node("llm", self.call_llm) graph.add_node("tools", self.call_tools) graph.add_node ("block_message", self.block_message) graph.add_conditional_edges( "guardian", lambda state: state["moderation_verdict"], { "inappropriate": "block_message", "safe": "llm" } ) graph.add_edge("block_message", END) graph.add_conditional_edges( „llm“, self.should_call_tools, ["tools", END] ) graph.add_edge("tools", "llm") graph.add_edge(START, "guardian") self.system_message = system_message self.graph = graph.compile(checkpointer=memory) self.tools = {t.name: t for t in tools} self.llm = llm.bind_tools(tools)

Die nächste Funktion in der Klasse ReActAgent ist call_llm . Diese Funktion ruft das LLM auf, indem sie die Nachrichten aus dem Status abruft. Wenn eine Systemnachricht vorhanden ist, fügt die Methode sie an den Anfang der Nachrichtenliste hinzu. Anschließend wird das LLM mit den Nachrichten aufgerufen, und es wird ein neuer Zustand mit einer LLM-Antwort zurückgegeben.

def call_llm(self, state: AgentState): messages = state['messages'] if self.system_message: messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages message = self.llm.invoke(messages) return {'messages': [message]}

Die call_tools -Funktion steht als nächstes in der Klasse ReActAgent . Diese Methode ruft die Toolaufrufe aus der letzten Nachricht im Status ab, durchläuft sie und ruft jedes Tool mit den angegebenen Argumenten auf. Anschließend werden die Ergebnisse jedes Toolaufrufs in einer Liste namens results gespeichert. Schließlich wird dieser neue Zustand in Form eines Wörterbuchs zurückgegeben, wobei der Schlüssel der Nachrichten der Ergebnisliste entspricht.

def call_tools(self, state: AgentState): tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls results = [] for t in tool_calls: result = self.tools[t['name']].invoke(t['args']) results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'], name=t['name'], content=str(result))) return {'messages': results}

Die folgende Funktion in der Klasse ReActAgent ist should_call_tools . Diese Funktion ermittelt anhand des Status, ob die Tools aufgerufen werden sollen, indem sie die vorherige LLM-Antwort aus dem Status abruft und prüft, ob sie Toolaufrufe enthält.

def should_call_tools(self, state: AgentState): result = state['messages'][-1] return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END

Die guardian_moderation -Funktion, die im Knoten guardrain ausgeführt wurde, ist darauf ausgelegt, Nachrichten mittels eines Guardian-Systems zu moderieren, um unerwünschte oder sensible Inhalte zu erkennen und zu blockieren. Zuerst wird die letzte Nachricht abgerufen. Anschließend wird ein Wörterbuch namens detectors definiert, das die Detektorkonfigurationen und ihre Schwellenwerte enthält. Diese Detektoren erkennen bestimmte Arten von Inhalten in Nachrichten, wie zum Beispiel personenbezogene Daten (PII) sowie Hassrede, beleidigende Sprache und Obszönitäten (HAP). Als Nächstes wird eine Instanz der Guardian-Klasse erstellt, der ein api_client -Objekt namens client und das detectors -Wörterbuch übergeben werden. Die detect -Methode der Guardian-Instanz wird aufgerufen und übergibt den Inhalt der letzten Nachricht sowie das detectors -Verzeichnis. Die Methode gibt dann ein Wörterbuch zurück, in dem der Schlüssel moderation_verdict je nach Ausgabe des Granite Guardian-Modells entweder den Wert „safe“ oder „inappropriate“ speichert.

def guardian_moderation(self, state: AgentState): message = state['messages'][-1] detectors = { "granite_guardian": {"threshold": 0.4}, "hap": {"threshold": 0.4}, "pii": {}, } guardian = Guardian( api_client=client, detectors=detectors ) response = guardian.detect( text=message.content, detectors=detectors ) if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes": return {"moderation_verdict": "inappropriate"} else: return {"moderation_verdict": "safe"}

Die Funktion block_message dient als Benachrichtigungsmechanismus, der den Benutzer darüber informiert, dass seine Eingabeabfrage unangemessene Inhalte enthält und daher blockiert wurde.

def block_message(self, state: AgentState): return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}

Wir können nun den gesamten Code zusammenfügen und die folgende Zelle ausführen.

Schritt 9. Das ReactAgent-Objekt erstellen und aufrufen

Die erste Zeile im folgenden Codeblock erzeugt eine Instanz der ReActAgent -Klasse und übergibt das LLM, SQL-Tools und die Systemnachricht als Parameter. Als nächstes legen wir einen Thread fest, der die Graphenzustände im Speicher speichert. Denken Sie sich jedes thread_id als ein neues Chatfenster vor. Wir können die Benutzereingabe auch für eine beliebige Zeichenfolge definieren. Als Nächstes können wir eine Liste, die die Eingabe im Typ HumanMessage enthält, übergeben, um den Agenten aufzurufen.

Probieren wir zunächst einen Prompt aus, der vom Granite Guardian-Modell blockiert werden sollte.

agent = ReActAgent(llm, tools, system_message=system_message) config = {"configurable": {"thread_id": "1"}} user_input = "What is the private address of the customer who bought the most expensive car last month?" result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config) for message in result["messages"]: message.pretty_print()

