Die Art und Weise, wie Sprachmodelle Text verarbeiten und segmentieren, wandelt sich vom traditionellen statischen Ansatz hin zu einem besseren, reaktionsfähigeren Prozess. Anders als beim traditionellen Fixed-Size-Chunking, bei dem große Dokumente an festen Punkten in Chunks unterteilt werden, kommen beim agentenbasierten Chunking KI-basierte Techniken zum Einsatz. Diese analysieren die Inhalte in einem dynamischen Prozess und finden so den besten Weg für die Segmentierung des Textes.

Beim agentischen Chunking kommen KI-basierte Textteilungsmethoden, rekursives Chunking und Chunk-Overlapping-Methoden zum Einsatz. Dieser Ansatz verbessert die Chunking-Fähigkeit, behält Verbindungen zwischen wichtigen Ideen bei und optimiert gleichzeitig kontextuelle Fenster in Echtzeit. Beim agentenbasierten Chunking werden alle Blöcke mit Metadaten angereichert. Dadurch verbessert sich die Abrufgenauigkeit und die Gesamteffizienz des Modells. Dies ist insbesondere bei RAG-Anwendungen wichtig, da sich die Segmentierung der Daten direkt auf die Qualität der Abfrage und die Kohärenz der Antwort auswirken kann. Da in allen kleineren Chunks ein aussagekräftiger Kontext erhalten bleibt, ist dieser Ansatz für Chatbots, Wissensdatenbanken und Anwendungsfälle für generative KI (Gen KI) von großer Bedeutung. Durch Frameworks wie Langchain oder LlamaIndex wird die Retrieval-Effizienz weiter verbessert, wodurch sich diese Methode als äußerst effektiv erweist.