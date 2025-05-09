Was ist Model Context Protocol (MCP)?

Es ist umständlich, externe Dienste mit einem LLM zu verbinden. Stellen Sie sich einen Stromkreis vor, der einen Motor mit verschiedenen Stromquellen verbindet. Ein MCP ist im Grunde wie die Verkabelung und die Schalttafel dieses Schaltkreises: Es entscheidet, welcher Strom (Informationen) zum Motor (KI-Modell) fließt. Die Tool-Ausgabe oder der Modellkontext können mit dem Eingangsstrom verglichen werden – es handelt sich um die Spannung, die von einer Stromquelle fließt und Speicher, Tools und frühere Erkenntnisse umfassen kann.
Als Schalttafel entscheidet MCP, welche Stromquellen (Tool-Ausgabe oder Kontext) wann angeschlossen werden, reguliert den Strom (Informationsfluss) und filtert und priorisiert Eingaben. Dadurch wird sichergestellt, dass nur relevante Verbindungen mit Strom versorgt werden (der relevante Kontext wird geladen), und das Timing und Routing der Verbindung wird gesteuert, um das System nicht zu überlasten.
So wie ein gut durchdachter Schaltkreis Überlastungen verhindert und einen effizienten Stromverbrauch gewährleistet, dient MCP als Verbindungsstück, um eine effiziente, relevante und strukturierte Nutzung des Kontexts für eine optimale Leistung des KI-Modells zu ermöglichen.
MCP schafft einen neuen Open-Source-Standard, auf den sich KI-Ingenieure einigen können. Allerdings sind Standards sind kein neues Konzept in der Softwarebranche. REST-APIs sind beispielsweise Branchenstandards, die einen konsistenten Datenaustausch zwischen Anwendungen über HTTP-Anfragen ermöglichen, die den REST-Designprinzipien entsprechen.
In ähnlicher Weise vereint MCP das LLM und externe Dienste, um durch das Festlegen eines Standards effizient zu kommunizieren. Dieser Standard ermöglicht die Verwendung von „Plug-and-Play“-Tools, anstatt für die individuelle Integration jedes Tools Code zu schreiben.
MCP ist kein Framework, sondern eine standardisierte Integration für Agenten, die auf Tools zugreifen. MCP ergänzt Frameworks für die Agenten-Orchestrierung wie LangChain, LangGraph, BeeAI, LlamaIndex und crewAI, ersetzt sie jedoch nicht. MCP entscheidet nicht, wann ein Tool aufgerufen wird und zu welchem Zweck.
MCP bietet lediglich eine standardisierte Verbindung, um die Toolintegration zu optimieren.3 Letztendlich bestimmt das LLM auf der Grundlage des Kontexts der Benutzeranfrage, welche Tools aufgerufen werden müssen.