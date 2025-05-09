Was ist Model Context Protocol (MCP)?

Haben Sie jemals versucht, ein Multiagentensystem aufzubauen, hatten aber Schwierigkeiten, eine effektive Informationsverbreitung zwischen den einzelnen spezialisierten Agenten zu erreichen? Verursacht die Vielzahl der vorgefertigten und benutzerdefinierten Tools, die Ihrem KI-Agenten zur Verfügung gestellt werden, entweder Fehler bei der Toolausführung oder beim Parsen der Ausgabe? Oder haben diese Komplikationen Sie vielleicht davon abgehalten, Ihre eigenen Agenten zu entwickeln?

Diese Hindernisse können mit dem Model Context Protocol (MCP) behoben werden. MCP ermöglicht es KI-Agenten, kontextbewusst zu sein und gleichzeitig ein standardisiertes Protokoll für die Toolintegration einzuhalten.

Ein KI-Agent ist ein System oder Programm, das in der Lage ist, selbstständig Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems auszuführen. Er führt diese aus, indem er seinen Workflow gestaltet und die verfügbaren Tools nutzt. Multiagentensysteme bestehen aus mehreren KI-Agenten, die gemeinsam daran arbeiten, Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems auszuführen.

Sie können sich MCP für KI-Anwendungen als Äquivalent zu einem USB-C-Anschluss für Hardware vorstellen.1 Diese Analogie unterstreicht die Anpassungsfähigkeit, die USB-C-Anschlüsse für den Anschluss von Hardware bieten, und vergleicht sie mit der standardisierten Art und Weise, wie verschiedene Tools und Datenquellen über MCP den Kontext für KI-Modelle bereitstellen.