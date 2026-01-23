Das A2A- oder Agent2Agent-Protokoll ist ein offener Standard, der eine strukturierte Kommunikation zwischen KI-Agenten, Clients und Tools ermöglicht. In diesem Tutorial können Sie ein Agentensystem erstellen, in dem ein Chat-Client Benutzeranfragen verarbeitet und an einen KI-Agenten sendet, der auf einem A2A-kompatiblen Server läuft.

Die meisten Anwendungen der agentischen KI implementieren benutzerdefinierte Kommunikation zwischen Komponenten (zum Beispiel ChatChain von ChatDev), was es schwierig macht, denselben Agenten in verschiedenen Anwendungen wiederzuverwenden oder externe Tools zu integrieren. Diese mangelnde Standardisierung verhindert Interoperabilität und schränkt die Entwicklung eines breiteren Agenten-Ökosystems ein.

A2A löst diese Einschränkung, indem es die Kommunikationsschicht von der Agentenlogik durch ein standardisiertes Protokoll trennt, das auf HTTP, JSON-RPC 2.0 und Server-Sent Events (SSE) basiert. Dank dieser Entkopplung können Agenten mit anderen Agenten zusammenarbeiten, Client-Anfragen bearbeiten und auf externe Tools zugreifen, ohne dass ein benutzerdefinierter Integrationscode erforderlich ist.

A2A unterstützt dezentrale Architekturen, die es Teams ermöglichen, ihre KI-Systeme schrittweise weiterzuentwickeln, ohne den Client-Code zu beschädigen. Teams können Tools aktualisieren, Modelle austauschen oder das Verhalten des Agenten ändern und gleichzeitig eine konstante Schnittstelle für komplexe Workflows beibehalten.

Agenten tauschen Informationen in Nachrichten aus, die im JSON-RPC-Format strukturiert sind und Metadaten enthalten, die Interaktionen der Agenten durch Klarheit und Konstanz bereichern. Jeder A2A-Server stellt eine AgentCard an einem bekannten Endpunkt (.well-known/agent-card.json) bereit, die die Funktionen des Agenten als strukturierte JSON-Daten beschreibt. So können Clients dynamisch herausfinden, was ein Agent tun kann, ähnlich wie die API-Dokumentation verfügbare Endpunkte beschreibt.

Befolgen Sie die Schritte, um ein A2A-Agentensystem zu erstellen und auszuführen, und sammeln Sie praktische Erfahrungen mit:

BeeAI: Ein Open-Source-Framework für die Entwicklung von KI-Agenten.

Ein Open-Source-Framework für die Entwicklung von KI-Agenten. A2A-Protokoll: Ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll für Agenten-Interoperabilität.

Ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll für Agenten-Interoperabilität. Ollama : Ein Tool zum lokalen Ausführen großer Sprachmodelle (LLMs).

: Ein Tool zum lokalen Ausführen großer Sprachmodelle (LLMs). Agenten-Tools: Spezialisierte Funktionen wie Websuche (DuckDuckGo), Wetterdaten (OpenMeteo), Wikipedia-Zugriff (WikipediaTool) und Argumentation (ThinkTool)

Hinweis: Wenn Sie mit ACP (Agent Communication Protocol) gearbeitet haben, können Sie Ähnlichkeiten erkennen. ACP, ursprünglich von IBMs BeeAI entwickelt, hat sich mit Google A2A zur Linux Foundation zusammengeschlossen. BeeAI verwendet jetzt A2A-Adapter (A2AServer und A2AAgent), um eine A2A-konforme Kommunikation zu ermöglichen. A2A arbeitet auch mit MCP (Model Context Protocol) zusammen, um Agenten die Interaktion mit Datenquellen und Tools zu ermöglichen und so interoperable Agenten-Ökosysteme zu schaffen.