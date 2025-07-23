Die Kommunikation beginnt damit, dass ein Client-Agent eine Aufgabe an den ausgewählten Remote-Agenten sendet. Die Agent-zu-Agent-Kommunikation erfolgt über HTTPS für die sichere Übertragung, mit JSON-RPC (Remote Procedure Call) 2.0 als Format für den Datenaustausch.

Der Remote-Agent verarbeitet dann die Aufgabe. Wenn weitere Informationen benötigt werden, benachrichtigt er den Client-Agenten und fragt nach weiteren Details. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, sendet der Remote-Agent zusammen mit allen generierten Artefakten eine Nachricht an den Client-Agenten.

A2A bietet auch Funktionen zur Aufgabenverwaltung für komplexere Aufgaben, die nicht sofort erledigt werden können, z. B. solche, die menschliches Eingreifen erfordern oder mehrere Schritte umfassen. Bei langwierigen Aufgaben, die Stunden oder Tage dauern, oder wenn die Verbindung zu einem Client-Agenten getrennt wird, ermöglicht das A2A-Protokoll asynchrone Aktualisierungen durch Push-Benachrichtigungen, die an einen sicheren, vom Client bereitgestellten Webhook gesendet werden. Für große oder lange Ausgaben oder kontinuierliche Statusaktualisierungen unterstützt das A2A-Protokoll Echtzeit-Streaming mit servergesendeten Ereignissen (SSE).