Was ist das A2A-Protokoll (Agent2Agent)?

Autoren

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Das Agent2Agent-(A2A-)Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll für Agenten künstlicher Intelligenz (KI), das ursprünglich im April 2025 von Google eingeführt wurde. Dieses offene Protokoll ist für Multi-Agent-Systeme konzipiert und ermöglicht die Interoperabilität zwischen KI-Agenten von verschiedenen Anbietern oder solchen, die mit unterschiedlichen KI-Agent-Frameworks entwickelt wurden.

A2A ist ein offener Standard für die Kommunikation von KI-Agenten, ähnlich dem Agent Communication Protocol (ACP), das von IBMs BeeAI eingeführt wurde. Während frühere Agenten-Orchestrierungs-Frameworks wie CrewAI und LangChain Multi-Agent-Workflows innerhalb ihrer eigenen Ökosysteme automatisieren, fungiert das A2A-Protokoll als Messaging-Ebene, die es diesen Agenten trotz ihrer unterschiedlichen Agentenarchitekturen ermöglicht, miteinander „zu kommunizieren“.

Denken Sie an A2A als eine gemeinsame Sprache oder einen universellen Übersetzer für Ökosysteme. Ziel ist es,Silos aufzubrechen und die Interoperabilität der Agenten zu verbessern.

Das A2A-Protokoll wurde ursprünglich im April 2025 von Google und anderen Technologiepartnern im Rahmen der Google Cloud-Plattform eingeführt.1 Es wird jetzt von der Linux Foundation als Open-Source-Projekt Agent2Agent (A2A) betrieben.2

Was ist der Unterschied zwischen MCP und A2A?

Das bereits von Anthropic im Jahr 2024 eingeführte Model Context Protocol (MCP) dient als Standardisierungsschicht für KI-Anwendungen, um effektiv mit externen Diensten wie APIs (Programmierschnittstellen), Datenquellen, vordefinierten Funktionen und anderen Tools zu kommunizieren. Das A2A-Protokoll konzentriert sich unterdessen auf die Zusammenarbeit mit Agenten und erleichtert die Kommunikation zwischen KI-Agenten.

Beide Protokolle sollen sich gegenseitig ergänzen. Zum Beispiel könnte ein Einzelhandelsgeschäft seinen eigenen Bestand haben, der MCP verwendet, um mit Datenbanken zu interagieren, in denen Informationen über Produkte und Bestand gespeichert sind. Wenn der Bestand den niedrigen Lagerbestand erkennt, benachrichtigt er einen internen Auftragsbearbeiter, der dann A2A verwendet, um mit externen Lieferantenbearbeitern zu kommunizieren und Bestellungen aufzugeben.

Kernarchitektur-Komponenten des A2A-Protokolls

Das Agent2Agent-Protokoll besteht aus mehreren Bausteinen für Agenteninteraktionen:

  • A2A-Client (Client-Agent)

  • A2A-Server (Remote-Agent)

  • Bearbeiterkarte

  • Aufgabe

  • Nachricht

  • Artefakt

  • Teil (Part)

A2A-Client (Client-Agent)

Der A2A-Client, auch als Client-Agent bezeichnet, kann eine App, ein Service oder ein anderer KI-Agent sein, der Anfragen an Remote-Agenten delegiert. Er verwendet das Agent2Agent-Protokoll, um die Kommunikation zu initiieren.

A2A-Server (Remote-Agent)

Der A2A-Server, auch Remote-Agent genannt, nimmt Anfragen entgegen, verarbeitet Aufgaben und antwortet mit Statusaktualisierungen oder Ergebnissen. Es wird ein HTTP-Endgerät bereitgestellt, das mit dem Agent2Agent-Protokoll kompatibel ist.

Agenten-Karte

Diese JSON-Datei enthält die agentischen KI-Metadaten und kann über eine URL aufgerufen werden. Sie enthält grundlegende Informationen über einen Agenten, einschließlich Name, Beschreibung, Version, Service-Endgerät-URL, unterstützte Modalitäten oder Datentypen und Authentifizierungsanforderungen.

Agentenkarten ähneln den Modellkarten für große Sprachmodelle (LLMs). Sie werben auch für die Funktionen und Fertigkeiten eines Agenten und dienen als Visitenkarte, Lebenslauf oder LinkedIn-Profil, mit dem sich Agenten gegenseitig entdecken können.

Aufgabe

Eine Aufgabe stellt eine Arbeitseinheit dar, die zur Bearbeitung einer Anfrage erforderlich ist. Sie hat eine eindeutige ID und durchläuft einen Lebenszyklus mit definierten Zuständen (abgeschickt, funktioniert, Eingabe erforderlich, abgeschlossen, fehlgeschlagen). Aufgaben sind nützlich für die Verarbeitung mit mehreren Durchläufen oder die langwierige Zusammenarbeit von Agent zu Agent.

Nachricht

Als grundlegende Einheit der Kommunikation stellt eine Nachricht einen einzelnen Austausch oder eine Wendung in einem Gespräch dar. Sie enthält einen oder mehrere Teile mit dem eigentlichen Inhalt.

Nachrichten leiten Antworten, Kontext, Anweisungen, Prompts, Fragen, Antworten und Statusaktualisierungen weiter. Je nach Absender verfügt jede Nachricht über eine zugeordnete Rolle, bei der es sich entweder um eine Agentenrolle für vom Server gesendete Nachrichten oder um eine Benutzerrolle für vom Client gesendete Nachrichten handeln kann.

Artefakt

Ein Artefakt ist ein greifbares Produkt, das vom A2A-Server als Ergebnis seiner Arbeit generiert wird. Dabei kann es sich um ein Dokument, ein Bild, eine Tabelle oder ein anderes Dokument handeln. Wie Nachrichten bestehen Artefakte aus einem oder mehreren Teilen und können inkrementell gestreamt werden.

Teil

Ein Teil ist ein Inhaltselement innerhalb einer Nachricht oder eines Artefakts. Teile gibt es in verschiedenen Typen, je nachdem, welche Daten sie enthalten. Ein TextPart ist ein Gefäß für Text, ein FilePart repräsentiert Dateien und ein DataPart umfasst strukturierte JSON-Daten (JavaScript Object Notation).

KI-Agenten

5 Arten von KI-Agenten: Autonome Funktionen und Anwendungen in der echten Welt

Erfahren Sie, wie sich zielgerichtete und dienstprogrammbasierte KI an Workflows und komplexe Umgebungen anpassen kann.
Erstellen, bereitstellen und überwachen Sie KI-Agenten

Funktionsweise des A2A-Protokolls

Das A2A-Protokoll folgt einem Client-Server-Modell mit einem dreistufigen Workflow:

  1. Erkennung
  2. Authentifizierung
  3. Kommunikation

Entdeckung

Der Workflow beginnt, wenn eine Entität (ein menschlicher Benutzer oder ein anderer KI-Agent) eine Anfrage an den Client-Agenten stellt. So könnte beispielsweise ein Benutzer um Hilfe bei der Planung einer Reise bitten oder ein KI-Agent gibt eine Bestellung für einen Artikel in einem Einzelhandels-Store auf, der nur einen geringen Lagerbestand hat.

Ein Client-Agent fährt dann mit dem Ermittlungsprozess fort, sucht nach Remote-Agenten und ruft ihre Agentenkarten ab, um die beste Lösung für die Aufgabe zu ermitteln.

Authentifizierung

Sobald der Client-Agent einen Remote-Agenten identifiziert hat, der in der Lage ist, die ihm zugewiesene Aufgabe zu erfüllen, wird er gemäß dem auf der Agentenkarte angegebenen Sicherheitsschema authentifiziert. A2A unterstützt Sicherheitsschemata, die auf die OpenAPI-Spezifikation abgestimmt sind, wie z. B. API-Schlüssel, OAuth 2.0 und OpenID Connect Discovery.

Wenn der Client-Agent erfolgreich authentifiziert wurde, ist der Remote-Agent für die Autorisierung und Erteilung von Zugriffsberechtigungen verantwortlich.

Kommunikation

Die Kommunikation beginnt damit, dass ein Client-Agent eine Aufgabe an den ausgewählten Remote-Agenten sendet. Die Agent-zu-Agent-Kommunikation erfolgt über HTTPS für die sichere Übertragung, mit JSON-RPC (Remote Procedure Call) 2.0 als Format für den Datenaustausch.

Der Remote-Agent verarbeitet dann die Aufgabe. Wenn weitere Informationen benötigt werden, benachrichtigt er den Client-Agenten und fragt nach weiteren Details. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, sendet der Remote-Agent zusammen mit allen generierten Artefakten eine Nachricht an den Client-Agenten.

A2A bietet auch Funktionen zur Aufgabenverwaltung für komplexere Aufgaben, die nicht sofort erledigt werden können, z. B. solche, die menschliches Eingreifen erfordern oder mehrere Schritte umfassen. Bei langwierigen Aufgaben, die Stunden oder Tage dauern, oder wenn die Verbindung zu einem Client-Agenten getrennt wird, ermöglicht das A2A-Protokoll asynchrone Aktualisierungen durch Push-Benachrichtigungen, die an einen sicheren, vom Client bereitgestellten Webhook gesendet werden. Für große oder lange Ausgaben oder kontinuierliche Statusaktualisierungen unterstützt das A2A-Protokoll Echtzeit-Streaming mit servergesendeten Ereignissen (SSE).

Vorteile des A2A-Protokolls

Das Agent2Agent-Protokoll bietet diese Vorteile für die Agentenkommunikation in realen KI-Systemen:

  • Datenschutz

  • Nahtlose Integration

  • Sicherheit

Datenschutz

Das Protokoll behandelt agentische KI als undurchsichtige Agenten. Diese Undurchsichtigkeit bedeutet, dass autonome Agenten zusammenarbeiten können, ohne ihr Innenleben offenlegen zu müssen, wie z. B. den internen Speicher, die proprietäre Logik oder bestimmte Tool-Implementierungen. Dies trägt zur Wahrung von Datenschutz und geistigem Eigentum bei.

Nahtlose Integration

A2A basiert auf etablierten Standards wie HTTP, JSON-RPC und SSE. Dies erleichtert Unternehmen die Einführung des Protokolls und trägt dazu bei, die Kompatibilität mit ihrem aktuellen Technologie-Stack sicherzustellen.

Sicherheit

Das Agent2Agent-Protokoll wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Es unterstützt Unternehmensklasse-Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen und ermöglicht einen sicheren Informationsaustausch.

Die Zukunft von A2A

A2A befindet sich noch in den Kinderschuhen, sodass Unternehmen mit zunehmender Weiterentwicklung des Protokolls Verbesserungen erwarten können. Zu diesen Verbesserungen gehören die formale Aufnahme von Autorisierungsschemata und optionalen Zugangsdaten in Agentenkarten, eine Methode zur dynamischen Überprüfung unvorhergesehener oder nicht unterstützter Fähigkeiten, die Unterstützung der dynamischen Aushandlung der Nutzererfahrung (UX) innerhalb von Aufgaben (z. B. das Hinzufügen von Audio oder Video mitten in einer Konversation) und die Verbesserung der Push-Benachrichtigungen und der Streaming-Zuverlässigkeit.3

Besuchen Sie die offizielle A2A-Website, um mehr über die wichtigsten Konzepte zu erfahren, in die Protokollspezifikation einzutauchen,Python-Tutorials zu sehen und Software-Development-Kits (SDKs) herunterzuladen. A2A hat auch eine Github-Site für Codebeispiele und Demos.

