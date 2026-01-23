In diesem Tutorial verwenden Sie Agent Communication Protocols (ACP), um einen plattformübergreifenden KI-Workflow mit mehreren Agenten zu erkunden, der die Zusammenarbeit von Echtzeit-Agenten mit BeeAI und crewAI demonstriert. ACP fungiert als gemeinsame Messaging-Ebene mit offenem Standard, die es Agenten aus verschiedenen Frameworks ermöglicht, ohne benutzerdefinierte Integration zu kommunizieren und zu koordinieren.

ACP ist besonders wertvoll für KI-Umgebungen in Unternehmen, in denen Teams häufig Agenten und Workflows für verschiedene Plattformen, Tools und Infrastrukturen erstellen müssen. Durch die Bereitstellung einer standardisierten Messaging-Ebene ermöglicht ACP eine skalierbare, sichere und modulare Zusammenarbeit von Agenten, die den Anforderungen moderner KI-Unternehmenssysteme gerecht wird.

Dieses Projekt demonstriert die Interoperabilität von Agenten, indem es KI-gestützten Agenten ermöglicht, über Framework-Silos hinweg zusammenzuarbeiten und Agentenfunktionen wie Recherche, Inhaltserstellung und Feedback in einem einheitlichen Workflow zu kombinieren.