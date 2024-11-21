Der Toolaufruf, auch als Funktionsaufruf bekannt, ist die Schnittstelle, die es KI-Agenten ermöglicht, an bestimmten Aufgaben zu arbeiten, die aktuelle Informationen erfordern, die sonst für die trainierten großen Sprachmodelle (LLMs) nicht verfügbar wären. LLMs wie IBM® Granite™-Modelle oder die GPT-Modelle (Generative Pre-Trained Transformer) von OpenAI haben nur Zugriff auf die Informationen, die beim Training verwendet werden. Es gibt viele Standardtools, die über LangChain zugänglich sind, darunter ein Tool für die Arbeit mit SQL-Datenbankabfragen, den Zugriff auf Informationen auf Wikipedia und vieles mehr. Wir empfehlen Ihnen, die LangChain-Dokumentation zu lesen, um eine umfassende Liste der vorgefertigten Tools zu erhalten.

Benutzerdefinierte Tools können mit verschiedenen Methoden definiert werden, z. B. mit dem @tool Decorator oder LangChain Runnables, die in diesem Tutorial behandelt werden. Async Tools können mithilfe der StructuredTool- oder BaseTool-Klassen erstellt werden. Informationen zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Ansätzen finden Sie in der offiziellen LangChain-Dokumentation. Beispiele für benutzerdefinierte Tools finden Sie im IBM Function Calling Tutorial.

Wir empfehlen Ihnen, sich unsere KI-Agenten-Erläuterung anzusehen, um einen detaillierten Überblick über die verschiedenen KI-Agententypen zu erhalten und herauszufinden, wie sie sich von herkömmlichen LLM- Chatbots unterscheiden.