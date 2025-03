Was ist KI-Orchestrierung?

Wie andere Arten von cloudbasierten Plattformen bieten Orchestrierungstools einen zentralen Arbeitsbereich, in dem Teams sowohl intern als auch mit anderen Teams an Projekten zusammenarbeiten können. Anstatt jede Komponente einer KI-App in einem separaten Silo aufzubewahren, können alle Stakeholder in derselben Umgebung zusammenarbeiten.

Der verbesserte Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in einem einzigartigen Arbeitsbereich erstrecken sich bis in die Phase nach der Bereitstellung eines KI-Produkts. Beim Auftreten von Fehlern und anderen Problemen können alle Mitarbeiter gemeinsam an der effektiven Fehlersuche und Problemlösung arbeiten.