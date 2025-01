Was ist ein Datenflussdiagramm (DFD)?

Dies sind die Start- und Endpunkte für den Datenfluss in einem DFD. Externe Entitäten werden an den Edges eines DFD platziert, um die Eingabe und die Ausgabe von Informationen in das gesamte System oder den gesamten Prozess darzustellen.

Eine externe Entität kann eine Person, ein Unternehmen oder ein System sein. Ein Kunde könnte beispielsweise eine externe Entität in einem DFD sein, das den Prozess des Kaufs und des Erhalts eines Kaufbelegs modelliert. Externe Entitäten werden auch als Terminatoren, Akteure, Quellen und Senken bezeichnet.