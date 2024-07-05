Generative KI im Finanzwesen

Finanzführungskräfte stehen vor einer zunehmend anspruchsvollen Rolle – CFOs müssen sich in einer komplexen Geschäftswelt zurechtfinden, sei es bei der Bewältigung der Feinheiten der digitalen Transformation oder bei der Anpassung an sich ändernde Konsumgewohnheiten.

Zugleich durchläuft die Finanzdienstleistungsbranche eine Transformation, da generative KI die Art und Weise, wie Institutionen arbeiten und potenzielle Risiken verwalten, verändert. Mithilfe fortschrittlicher Sprachmodelle und Algorithmen für maschinelles Lernen automatisiert und rationalisiert generative KI zunehmend eine breite Palette von Finanzprozessen – einschließlich Finanzanalyse, Asset-Management, Berichterstellung, Beschaffung und Kreditorenbuchhaltung.

Finanzprozesse gehören zu den entscheidendsten Funktionen innerhalb eines Unternehmens und lassen wenig Raum für Fehler. Generative KI, zusammen mit gezielten Automatisierungstools, kann Fehler reduzieren und die Effizienz im Finanzsektor steigern. Durch die Synthese von Informationen aus verschiedenen Quellen helfen diese Technologien Institutionen, bedeutende Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Laut einer Studie von IBM verzeichneten Unternehmen, die KI im Finanzwesen effektiv implementiert haben, beispielsweise die folgenden Vorteile:

33 % schnellere Budgetzykluszeit

43 % weniger uneinbringbare Forderungen

25 % weniger Kosten pro bezahlter Rechnung

Aber um das Potenzial von generativer KI zu nutzen, müssen CFOs und Finanzteams eine Reihe von Variablen sorgfältig abwägen, wobei der Schwerpunkt auf Bewertung und Data Governance liegt. Die erfolgreiche Integration von KI in Finanzprozesse erfordert einen strategischen und gut geplanten Ansatz.

„Für die erfolgreiche Integration von KI in Finanzprozesse ist ein strategischer und gut geplanter Ansatz unerlässlich“, sagt Monica Proothi, Global Transformation des Finanzwesens Leader bei IBM. „KI- und generative KI-Initiativen können nur so erfolgreich sein, wie es die zugrunde liegenden Daten zulassen.“