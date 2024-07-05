Generative KI im Finanzwesen

Finanzführungskräfte stehen vor einer zunehmend anspruchsvollen Rolle – CFOs müssen sich in einer komplexen Geschäftswelt zurechtfinden, sei es bei der Bewältigung der Feinheiten der digitalen Transformation oder bei der Anpassung an sich ändernde Konsumgewohnheiten.
Zugleich durchläuft die Finanzdienstleistungsbranche eine Transformation, da generative KI die Art und Weise, wie Institutionen arbeiten und potenzielle Risiken verwalten, verändert. Mithilfe fortschrittlicher Sprachmodelle und Algorithmen für maschinelles Lernen automatisiert und rationalisiert generative KI zunehmend eine breite Palette von Finanzprozessen – einschließlich Finanzanalyse, Asset-Management, Berichterstellung, Beschaffung und Kreditorenbuchhaltung.
Finanzprozesse gehören zu den entscheidendsten Funktionen innerhalb eines Unternehmens und lassen wenig Raum für Fehler. Generative KI, zusammen mit gezielten Automatisierungstools, kann Fehler reduzieren und die Effizienz im Finanzsektor steigern. Durch die Synthese von Informationen aus verschiedenen Quellen helfen diese Technologien Institutionen, bedeutende Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Laut einer Studie von IBM verzeichneten Unternehmen, die KI im Finanzwesen effektiv implementiert haben, beispielsweise die folgenden Vorteile:
Aber um das Potenzial von generativer KI zu nutzen, müssen CFOs und Finanzteams eine Reihe von Variablen sorgfältig abwägen, wobei der Schwerpunkt auf Bewertung und Data Governance liegt. Die erfolgreiche Integration von KI in Finanzprozesse erfordert einen strategischen und gut geplanten Ansatz.
„Für die erfolgreiche Integration von KI in Finanzprozesse ist ein strategischer und gut geplanter Ansatz unerlässlich“, sagt Monica Proothi, Global Transformation des Finanzwesens Leader bei IBM. „KI- und generative KI-Initiativen können nur so erfolgreich sein, wie es die zugrunde liegenden Daten zulassen.“
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Generative KI bezieht sich auf künstliche Intelligenz-Systeme, die neue Inhalte erstellen. Im Finanzwesen verwenden diese Systeme in der Regel Large Language Models (LLMs) und andere Algorithmen für maschinelles Lernen, um Finanzdaten, Vorschriften und Marktdynamiken zu verstehen. Diese KIs generieren dann menschenähnliche Antworten, Analysen, Empfehlungen oder Erkenntnisse.
Die Effektivität von KI-Modellen in Finanzanwendungen hängt stark von ausgefeilten Datenverwaltungsprozessen ab, die Rohinformationen in KI-fähige Datensätze umwandeln. Das bedeutet, dass Finanzinstitute häufig Daten aus mehreren Quellen integrieren. Diese Rohdaten werden anschließend umfassend bereinigt und standardisiert, um Inkonsistenzen oder Duplikate zu beseitigen.
Die Anwendungsfälle für generative KI unterscheiden sich je nach Bedarf des jeweiligen Unternehmens. Zu den häufigsten Anwendungsfällen gehören jedoch:
Generative KI-Systeme unterstützen hochentwickelte Chatbots und virtuelle Assistenten, die komplexe Kundenanfragen bearbeiten oder Benutzer durch Prozesse wie Kreditanträge führen. KI-Assistenten behalten den Kontext der Gespräche bei und bieten eine personalisierte Beratung auf der Grundlage individueller Kundenprofile. So können sich die menschlichen Finanzmitarbeiter auf kreativere Arbeit konzentrieren.
Finanzinstitute bearbeiten täglich enorme Mengen an Dokumenten, von Kreditanträgen bis hin zu Meldungen an die Aufsichtsbehörden. Die generative KI-Technologie extrahiert wichtige Informationen und fasst umfangreiche Dokumente zusammen. Tools für generative KI haben auch die Möglichkeit, standardisierte Berichte aus unstrukturierten Daten zu erstellen – eine besonders wertvolle Funktion für Compliance-Berichte und Vertragsanalysen.
Einige Finanzexperten verwenden generative KI, um große Datenmengen aus verschiedenen Quellen zu synthetisieren, um Finanzmarktanalysen zu erstellen. Die Technologie kann eine Vielzahl von Informationen aus verschiedenen Quellen analysieren, einschließlich Ertragsgesprächen und Finanzberichten, um umfassende Investitionsdokumente und Risikobewertungen zu erstellen. Mithilfe von Prognose- und Modellierungstools gewinnen Finanzteams unter anderem tiefere Einblicke, um die Investitionsstrategie zu steuern.
Generative KI analysiert Muster in Transaktionsdaten und generiert Betrugsszenarien, die ein Frühwarnzeichen für verdächtige Aktivitäten darstellen.
Generative KI unterstützt bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, indem Aufzeichnungen analysiert werden und sichergestellt wird, dass die Dokumentation den gesetzlichen Standards entspricht. Es können auch Berichte erstellt und Datensätze aktualisiert werden, um mit den sich ändernden Anforderungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Finanztechnologie-Teams nutzen generative KI, um Code für Handelsalgorithmen, Risikomanagementsysteme und Datenverarbeitungspipelines zu schreiben und zu optimieren – und so Unternehmen sicherer zu machen.
Die Funktionen der generativen KI verändern die finanziellen Workflows in Unternehmen und schaffen neue Effizienzen, die Arbeitsabläufe grundlegend verändern. Bei IBM haben wir vier Kernbereiche des Finanzwesens identifiziert, in denen generative KI am vielversprechendsten ist:
Im Laufe des Lebenszyklus von Kundentransaktionen personalisieren generative KI-Tools Kundeninteraktionen und rationalisieren Abläufe
KI kann auf Basis der Kundenhistorie und der Marktbedingungen intelligente Bestellempfehlungen generieren. Sie erstellt auch personalisierte Verkaufsdokumente oder Verträge, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
Generative KI ist in der Lage, automatisch genaue Rechnungen zu erstellen, personalisierte Rechnungsmitteilungen zu versenden und Zahlungserinnerungen zu verschicken.
Generative KI kann Zahlungsmuster überwachen und auf der Grundlage historischer Daten Erkenntnisse gewinnen sowie automatisierte, auf bestimmte Kunden zugeschnittene Follow-up-Kommunikation erstellen.
KI-Tools können personalisierte Strategien generieren und die Entwicklung von Zahlungsplänen automatisieren.
Mit generativer KI analysieren Finanzteams Abzugs- und Deduktionsmuster und erstellen Empfehlungen für Prozessverbesserungen, um Abweichungen zu reduzieren – und automatisieren wichtige Anpassungsprozesse, die von menschlichen Mitarbeitern genehmigt wurden.
Generative KI verbessert die Prognosegenauigkeit und bietet tiefere Einblicke in die Geschäftsleistung. Mithilfe dieser Tools sammeln Finanzteams umfangreiche und mitunter verstreute Informationsmengen, um einen umfassenden Überblick über die Marktdynamik und die internen Abläufe zu erhalten.
So hat beispielsweise das Fintech-Startup Edger Finance eine Reihe von KI-gestützten Prozessen eingeführt, um die Erstellung von CEO-Zusammenfassungen aus den Quartalsberichten der Unternehmen vereinfachen. Diese Tools ermöglichten es Anlegern auch, mit Berichtsdaten über ein Frage-und-Antwort-Flussdiagramm zu interagieren. Darüber hinaus lieferten diese Programme Kunden und Mitarbeitern personalisiertere Anlagedaten.
Mit generativer KI können Finanzabteilungen umfassende Finanzpläne erstellen, die mehrere Szenarien integrieren und Analysen produzieren, die Führungskräften helfen, mögliche Ergebnisse unter verschiedenen Bedingungen zu verstehen.
Generative KI automatisiert die Budgeterstellung auf der Grundlage von Preisgestaltung und anderen historischen Daten und erstellt eine detaillierte Dokumentation.
KI-gestützte Dashboards und Managementberichte bieten Führungskräften einen umfassenden Überblick über die finanzielle Leistung. Generative KI verwandelt außerdem automatisch Erkenntnisse in Trends und Anomalien und bietet Unternehmen umsetzbare Echtzeitinformationen.
Generative KI erstellt anspruchsvolle Finanzmodelle, die mehrere Variablen und Szenarien einbeziehen, erstellt Dokumentation und Analysen, die dem Management bei der Bewertung von Finanzstrategien helfen. Diese Modelle liefern Führungskräften kritische Informationen während wichtiger Entscheidungsfindungsprozesse.
Generative KI optimiert den Record-to-Report-Prozess, indem sie Routineaufgaben automatisiert, die Genauigkeit erhöht und tiefere analytische Erkenntnisse in Finanzdaten bietet. Durch den Einsatz von KI und Robotic Process Automation hat IBM Finance beispielsweise einen optimierten Prozess für die Validierung von Eingaben anhand des Hauptbuches und die Erstellung von Journaldaten zur Überprüfung entwickelt. Durch das neue Verfahren konnten geschätzte Kosten in Höhe von 600.000 USD eingespart und die Zykluszeit um 90 % verkürzt werden.
Die KI erstellt standardmäßige Buchungen auf der Grundlage von Geschäftstransaktionen, sodass sich die Finanzteams auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können.
Generative KI automatisiert den Kontoabgleich, indem sie Transaktionen systemübergreifend abgleicht.
KI identifiziert und gleicht automatisch unternehmensinterne Transaktionen zwischen verschiedenen Entitäten ab und erstellt detaillierte Berichte zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
KI generiert Finanzberichte und regulatorische Berichte und produziert eine maßgeschneiderte Dokumentation für verschiedene Stakeholdergruppen und regulatorische Anforderungen.
Generative KI optimiert den Procure-to-Pay-Prozess, indem sie die Lieferantenauswahl verbessert, Genehmigungen automatisiert und die Zahlungsabwicklung verbessert. Vor Kurzem startete der B2B-Datenanbieter Dun & Bradstreet ein KI-gestütztes Pilotprojekt mit einem Assistenten, der die Analyse von Lieferantenrisiken durch dialogorientierte Sprache beschleunigen soll. Diese Innovation trug dazu bei,den Zeitaufwand für Beschaffungsaufgaben um 10–20 % zu reduzieren.
Generative KI analysiert Geschäftsanforderungen und generiert optimale Beschaffungsstrategien, indem sie die Auswahl der Anbieter anhand bestimmter Kriterien automatisiert. Außerdem werden auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnittene Anforderungsanfragen, Verträge und Lieferantenvereinbarungen erstellt.
KI verarbeitet automatisch Lieferantenrechnungen und gleicht sie mit Bestellungen und Belegen ab. Darüber hinaus generiert sie Zahlungsempfehlungen und Genehmigungs-Workflows auf der Grundlage von Business Rules.
Generative KI reduziert den Zeitaufwand für die Erstellung von Dokumenten, Datenanalysen und andere Routineaufgaben drastisch. Was früher Stunden oder Tage dauerte, kann oft in Minuten erledigt werden, so dass sich die Mitarbeiter auf höherwertige strategische Aktivitäten konzentrieren können.
KI-Assistenten und andere generative KI-gestützte Tools ermöglichen einen Kundensupport rund um die Uhr. Kunden erhalten sofortige, genaue Antworten auf komplexe Anfragen, was zu höheren Engagement-Raten führt.
Generative KI automatisiert Routineaufgaben und minimiert den Bedarf an manuellen Eingriffen in vielen Finanzprozessen. Dadurch können Finanzinstitute die Betriebskosten erheblich senken. Die Technologie eignet sich besonders für die Skalierung von Dienstleistungen ohne proportionale Erhöhung des Personalbestands.
Generative KI synthetisiert schnell riesige Informationsmengen und bietet Entscheidungsträgern umfassende Analysen und verschiedene Perspektiven zu komplexen Finanzsituationen. Diese Fähigkeit führt zu fundierteren und schnelleren Entscheidungen in allen Bereichen des Finanzwesens.
Finanzinstitute können heute Millionen von Kunden gleichzeitig hochgradig personalisierte Dienstleistungen anbieten. Generative KI erstellt maßgeschneiderte Mitteilungen, Empfehlungen und Dienstleistungen, die auf einzelne Benutzer zugeschnitten sind, aber effizient in großem Maßstab bereitgestellt werden.
Die Implementierung generativer KI im Finanzdienstleistungsbereich erfordert einen strukturierten, schrittweisen Ansatz, der ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Risikomanagement herstellt. Die folgenden Schritte bieten eine Roadmap für Unternehmen, die sie Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen und gleichzeitig die betriebliche Stabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten möchten.
Die Entwicklung eines umfassenden strategischen Plans bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Implementierung generativer KI. Dieser Plan sollte KI-Initiativen mit den umfassenderen Geschäftszielen abstimmen, spezifische Bereiche identifizieren, in denen generative KI den größten Mehrwert schafft, und gleichzeitig die organisatorische Bereitschaft und die Ressourcenanforderungen berücksichtigen.
Die strategische Planung beinhaltet oft auch eine gründliche Bewertung der aktuellen Funktionen und Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf die Datenbereitschaft. „Unternehmen ergreifen oft verschiedene Dateninitiativen, um ihre KI-Strategie zu unterstützen“, sagt Proothi. „Sie reichen von Process Mining bis hin zu Data Governance.“
Die Datenaufbereitung ist einer der wichtigsten und zeitintensivsten Aspekte der Implementierung von generativer KI. Finanzunternehmen müssen ihre bestehenden Datenassets prüfen und Quellen, Qualitätprobleme und Integrationsherausforderungen identifizieren, die sich auf die KI-Leistung auswirken könnten.
Der Datenaufbereitungsprozess umfasst auch die Einrichtung eines robusten Data-Governance-Frameworks, das zur Sicherstellung von Informationsqualität und -sicherheit beiträgt. Erfolgreiche Unternehmen schaffen standardisierte Verfahren zur Datenerfassung und -verarbeitung mit klarer Dokumentation und Eigentumsregeln und verstärken die Cybersicherheitspraktiken zum Schutz sensibler Informationen.
„Nach den richtigen Dateninitiativen ist der Aufbau der richtigen Struktur entscheidend, um generative KI erfolgreich in den Finanzbetrieb zu integrieren“, sagt Proothi. Dieser Ansatz kann erreicht werden, indem ein klarer Business Case definiert wird, der Vorteile und Risiken beschreibt, die notwendige Finanzierung sicherstellt und messbare Metriken zur Verfolgung des ROI festlegt.“
Eine klare Zieldefinition trägt dazu bei, dass generative KI-Implementierungen einen messbaren geschäftlichen Nutzen liefern und mit den Prioritäten des Unternehmens übereinstimmen. Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar und relevant sein. Sie sollten auch klare Metriken für den Erfolg liefern und spezifische Rubriken erstellen, die Entscheidungen über die Implementierung und die Zuweisung von Ressourcen leiten.
Die Identifizierung und Automatisierung arbeitsintensiver, sich wiederholender Aufgaben bietet einen unmittelbaren Mehrwert und stärkt das Vertrauen in die Funktionen generativer KI im Unternehmen. Diese ersten Implementierungen der Prozessautomatisierung dienen als Proof-of-Concept-Projekte, die den Wert von KI demonstrieren und gleichzeitig Risiko und Komplexität minimieren.
„Automatisieren Sie arbeitsintensive Aufgaben, indem Sie Aufgaben identifizieren und gezielt auswählen, die für die Automatisierung mit generativer KI geeignet sind“, sagt Proothi. „Beginnen Sie mit Anwendungsfällen zur Risikominderung und fördern Sie die Akzeptanz durch die Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den realen Verantwortlichkeiten.“
Eine erfolgreiche Implementierung von generativer KI erfordert eine kontinuierliche Verfeinerung und Optimierung auf der Grundlage von Leistung, Feedback und sich ändernden Geschäftsanforderungen. Unternehmen sollten regelmäßige Überprüfungszyklen einführen, um die KI-Leistung zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und Strategien auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse anzupassen.
Erfolgreiche Unternehmen integrieren nach und nach auch komplexere generative KI-Workflows und -Tools in ihre Prozesse. „Es ist wichtig, generative KI für die Feinabstimmung von FinOps zu nutzen, indem Frameworks zur Kostenabschätzung und -verfolgung implementiert sowie Finanzdaten und Szenarien simuliert werden“, bemerkt Proothi. „Diese Funktionen tragen auch dazu bei, die Genauigkeit von Finanzmodellen zu verbessern, das Risikomanagement zu verbessern und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen.“
Finden Sie heraus, wie Unternehmen durch die Kombination von APM- und Hybrid-Cloud-Kostenoptimierungstools ihre Kosten senken und ihre Produktivität steigern können.
Lesen Sie, wie Sie Ihre IT-Teams neu positionieren und KI- und IT-Automatisierung in Ihr Unternehmen integrieren können, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.
Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.
Holen Sie mit den Beratungsleistungen von IBM im Bereich Automatisierung mehr aus Geschäftsprozessautomatisierung und IT Ops heraus.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.