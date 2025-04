Was ist die Orchestrierung von Workflows?

Die Orchestrierung von Workflows ist für die Rationalisierung von Abläufen, die Kostensenkung und die Unterstützung eines skalierbaren Wachstums in Branchen wie IT, Marketing, Finanzen und Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung. 92 % der Führungskräfte, die in einer Studie des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2023 befragt wurden, waren der Meinung, dass die Workflows ihres Unternehmens bis zum Jahr 2025 digitalisiert sein und KI-gestützte Automatisierung nutzen werden.1

Unternehmen verlassen sich bei der Abwicklung verschiedener Vorgänge auf unterschiedliche Anwendungen und Technologien. Die Organisation von Workflows ermöglicht die nahtlose Koordination komplexer Workflows über Tools, Systeme und Teams hinweg. Durch die Automatisierung der Aufgabenausführung und die Verwaltung von Abhängigkeiten wird sichergestellt, dass verteilte Anwendungen effizient zusammenarbeiten.

Sichtbarkeit und Kontrolle werden ebenfalls verbessert und ermöglichen die Echtzeitüberwachung von Prozessen. Dank dieser Überwachung können Unternehmen Probleme erkennen, hohe Leistungsstandards aufrechterhalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen. Durch die Integration von Datenpipelines aus verschiedenen Quellen und die Förderung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit unterstützt die Workflow-Orchestrierung auch die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Geschäftsanforderungen.

Die Workflow-Orchestrierung ist ein grundlegendes Element der digitalen Transformation. Sie steigert die Produktivität durch die Automatisierung von Routineaufgaben und trägt dazu bei, dass strategische Prozesse (wie z. B. das Onboarding von Kunden, das Lieferkettenmanagement oder der IT-Betrieb) reibungslos ablaufen. Indem sie manuelle Eingriffe reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht, verhilft sie Unternehmen zu besseren Resultaten.