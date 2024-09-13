KI kann eingesetzt werden, um Aufgaben effektiver zu automatisieren. Hier sind einige gängige KI-Technologien, die für die Automatisierung von Aufgaben verwendet werden:

Algorithmen für maschinelles Lernen werden anhand von Daten trainiert und lernen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Modelle zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ermöglichen es Systemen, Text und Sprache zu erkennen, zu verstehen und zu generieren.

Computer Vision leitet aussagekräftige Informationen aus digitalen Bildern, Videos und anderen visuellen Inputs ab, um Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu empfehlen.

Eine fortgeschrittenere Art von BPA, bekannt als intelligente Automatisierung, kombiniert Aufgabenautomatisierung mit KI, RPA und anderen Automatisierungstechnologien für Aufgaben auf höherer Ebene, die Entscheidungsfindung und kognitive Fähigkeiten erfordern. Beispielsweise können dialogorientierte KI-Tools wie Chatbots und virtuelle Agenten über verschiedene Kanäle wie Websites, soziale Netzwerke und Messaging-Plattformen wie Slack und WhatsApp bereitgestellt werden, um routinemäßige Kundenanfragen in Echtzeit zu bearbeiten. Auf diese Weise können menschliche Kundenservice-Mitarbeiter komplexere Anfragen bearbeiten.

Anwendungsfall für KI in der Automatisierung von Aufgaben

Der Einsatz von KI zur Aufgabenautomatisierung kann die Arbeit in verschiedenen Sektoren und Branchen neu definieren.

AIOps: AIOps oder künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb, nutzt KI zur Automatisierung und Rationalisierung des IT-Service-Managements und der operativen Workflows. Zu den Aufgaben, die über AIOps automatisiert werden können, gehören die Ursache, die Rückverfolgung der Ursache von Netzwerkausfällen und die Analyse von Daten, um Anomalien zu erkennen.

Gesundheitswesen: KI kann für administrative Aufgaben eingesetzt werden, z. B. für die Verwaltung elektronischer Patientenakten, das Versenden von Benachrichtigungen für Termine und die Verwaltung von Rechnungen und die Bearbeitung von Schadensfällen, damit sich das medizinische Fachpersonal stärker auf die Patientenversorgung konzentrieren kann.

Marketing: KI kann Marketingaufgaben wie das Kampagnenmanagement und die Analyse von demografischen Daten der Zielgruppe automatisieren, um Segmente für eine personalisierte Ansprache zu erstellen. Generative KI kann auch zur Automatisierung der Content-Erstellung für Marketingkampagnen eingesetzt werden.

Einzelhandel: KI ermöglicht die Bearbeitung von Rücksendungen und Rückerstattungen ohne die Hilfe von Mitarbeitern.

Vertrieb: KI kann dazu verwendet werden, nach Leads zu suchen, sie anhand eines Scoring-Systems zu qualifizieren und individuelle Nachrichten zu erstellen, um sie zu überzeugen.

Automatisierung der Lieferkette: KI-Assistenten können dabei helfen, Rechnungen, Bestellungen und Belege automatisch in die ERP- oder Buchhaltungssoftware eines Unternehmens zu erfassen. Beim Bestandsmanagement können KI-Technologien Einkaufsbestelldaten mit historischen Nachfragemustern integrieren, um den richtigen Bestand zu gewährleisten.