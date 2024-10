Was ist Lieferkettenautomatisierung?

Die globale Lieferkette ist häufig mit Herausforderungen und Unterbrechungen konfrontiert. Die COVID-19-Pandemie hat beispielsweise die Lieferketten rund um den Globus stark durcheinander gebracht, und Unternehmen spüren die Auswirkungen immer noch. Arbeitskräftemangel und geopolitische Konflikte haben zu einer kontinuierlichen Unterbrechung der Lieferkette beigetragen. Darüber hinaus hat das Wachstum von E-Commerce-Plattformen das Volumen der produzierten und versendeten Waren erhöht.

Mit der Einführung neuer Technologien wie Automatisierung und KI-Tools verfügen Unternehmen jedoch über neue Methoden, um in der sich ständig verändernden Landschaft zurechtzukommen, zu planen und Prognosen zu machen. KI spielt eine entscheidende Rolle bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in Echtzeit und steigert so die Produktivität der Mitarbeiter und die Kundenzufriedenheit.