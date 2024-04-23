So wird generative KI die Lieferkette revolutionieren

Das volle Potenzial der Lieferkette freizuschalten, ist seit langem ein Ziel für Unternehmen, die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit anstreben. Im Zeitalter der digitalen Transformation leitet die Integration fortschrittlicher Technologien wie generativer künstlicher Intelligenz eine neue Ära der Innovation und Optimierung ein. KI-Tools helfen Benutzern dabei, Anfragen zu beantworten und Alarme zu lösen, indem sie Lieferkettendaten nutzen, und die Verarbeitung natürlicher Sprache hilft Analysten, auf Bestands-, Bestell- und Versanddaten zuzugreifen, um Entscheidungen zu treffen.

Eine aktuelle Studie des IBM Institute of Business Value, The CEO's guide to generative AI: Supply Chain, erläutert, wie die leistungsstarke Kombination von Daten und KI Unternehmen von reaktiv zu proaktiv machen wird. Generative KI wird mit ihrer Fähigkeit, eigenständig Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln, die Lieferkette in jeder Hinsicht revolutionieren. Von der Bedarfsprognose über die Routenoptimierung bis hin zum Bestandsmanagement und der Risikominderung – die Anwendungsmöglichkeiten von generativer KI sind grenzenlos.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie generative KI das Lieferkettenmanagement verändert: