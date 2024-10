Was ist Marketingautomatisierung?

Eine Marketing-Automatisierungsstrategie optimiert die Art und Weise, wie Unternehmen Marketingaufgaben erledigen und Inhalte und Erfahrungen für Personen segmentieren, die sie über die gesamte Customer Journey hinweg beeinflussen möchten. Es ist eine entscheidende Komponente sowohl von B2C- als auch von B2B-Marketingkampagnen.

Marketingkampagnen nutzen zunehmend automatisierte Technologie , die durch das Fachwissen der Mitarbeiter im Marketingteam ergänzt wird. Während Marketingautomatisierung selbst nicht neu ist, schaffen die heutigen Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ( KI ), der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und dem maschinellen Lernen (ML) mehr Funktionen in der Automatisierungstechnologie. Unternehmen integrieren diese Automatisierungsfunktionen in ihre Marketingprozesse und automatisierten Workflows, um noch mehr Wert zu schaffen.