Was ist Chatbot-Marketing?

Chatbot-Marketing umfasst eine Vielzahl von Anwendungsfällen, bei denen Chatbots während der gesamten Customer Journey zum Einsatz kommen. Nachfolgend finden Sie ein Beispielszenario für Chatbot-Marketing, das einige der häufigsten Anwendungsfälle wie Kundenbetreuung, Datenerfassung, Lead-Generierung und personalisierte Empfehlungen veranschaulicht:

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für ein E-Commerce-Unternehmen namens „Acme Widgets“, das eine Vielzahl von Widgets und Zubehör verkauft. Ihr Ziel ist es, Chatbots zu nutzen, um die Marketingaktivitäten Ihres Unternehmens zu verbessern.

Eine potenzielle Kundin namens Sarah besucht die Website von Acme Widgets, um sich über ein bestimmtes Widget zu informieren, das sie kaufen möchte. Als Sarah auf der Website landet, erscheint in der Ecke des Bildschirms ein Chatbot namens „WidgetGuide“ mit einer Willkommensnachricht, der Hilfe anbietet.

WidgetGuide bietet detaillierte Informationen über das Widget, einschließlich seiner Spezifikationen, Preisgestaltung und Verfügbarkeit. Aber zuerst hat Sarah noch ein paar Fragen zur Garantie und zu den Rückgabebedingungen, und WidgetGuide antwortet ihr mit hilfreichen Antworten.

Sarah ist am Kauf des Widgets interessiert, möchte es aber vor einer Entscheidung mit einem anderen Modell vergleichen. WidgetGuide erkennt Sarahs Interesse und bietet ihr an, ihr beim Vergleich des Widgets mit einem ähnlichen Modell zu helfen. Sarah stimmt zu und nennt den Namen des anderen Widgets, für das sie sich interessiert.

WidgetGuide erfasst die E-Mail-Adresse von Sarah, um ihr die Einzelheiten des Vergleichs zu senden und sie für den Newsletter anzumelden. Nachdem das Marketingteam von Acme Widgets Sarahs E-Mail erhalten hat, sendet es ihr eine Benachrichtigung mit den Informationen zum Vergleich und personalisierten Empfehlungen, die auf ihren Vorlieben basieren. Sarah erhält die Vergleichsinformationen und erwägt nun, einen Kauf zu tätigen. WidgetGuide meldet sich nach einigen Tagen bei Sarah und bietet ihr auf der Grundlage ihrer vorherigen Interaktionen und der Vergleichsdaten personalisierte Produktempfehlungen an.

Sarah beschließt, noch ein paar Artikel in ihren Warenkorb zu legen und tätigt einen Kauf. In diesem Szenario nutzte Acme Widgets Chatbots effektiv, um mit einem potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, Informationen bereitzustellen, Leads zu erfassen, den Lead durch personalisierte Empfehlungen zu fördern und den Lead schließlich in einen Kunden umzuwandeln. Dies zeigt, wie Chatbots ein integraler Bestandteil einer Marketingstrategie sein können, indem sie die Customer Experience verbessern und den Umsatz steigern.