Was ist Cloud-Infrastruktur?

Ein grundlegendes Merkmal von Cloud Computing ist die Virtualisierung der IT-Infrastruktur, einschließlich Server, Netzwerkkomponenten und Speicher. Bei der Virtualisierung werden physische Server, die von einem Cloud-Service-Anbieter (CSP) an zahlreichen Standorten verwaltet werden, miteinander verbunden und anschließend Ressourcen aufgeteilt und abstrahiert, um sie für Endbenutzer überall dort zugänglich zu machen, wo eine Internetverbindung besteht.

Das Herzstück der Virtualisierung ist die Hypervisor-Software. Diese Technologie erstellt eine Abstraktionsebene, die es ermöglicht, mehrere virtuelle Maschinen (VMs) mit ihren eigenen Betriebssystemen (OS) auf einem Server auszuführen. Der Hypervisor bündelt und weist Rechenressourcen nach Bedarf für die VM zu. VMware hält mit ca. 42,77 % den größten Marktanteil auf der Plattform für Virtualisierung,