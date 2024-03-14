Für etablierte Unternehmen ist die Debatte entschieden: Ein Hybrid-Cloud-Ansatz ist die richtige strategische Wahl.
Auch wenn die Einführung der Hybrid Cloud naheliegend sein mag, sind die Kunden bestrebt, aus ihren Investitionen einen geschäftlichen Nutzen und eine höhere Rendite (ROI) zu erzielen. Laut einer von HFS Research durchgeführten Studie in Partnerschaft mit IBM Consulting® haben nur 25 % der befragten Unternehmen einen soliden ROI ihrer Maßnahmen zur Cloud-Transformation verzeichnen können.
Der mangelnde ROI-Fortschritt kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die langsame Akzeptanz, nicht realisierte Anwendungsfall und die unkontrollierte Ausbreitung der Cloud. Dies wird durch die zunehmenden Herausforderungen der Plattformskalierung, der Qualifizierung, der Cybersicherheit und der Explosion der Datenmengen noch verschärft.
Unternehmen, die durch ihre Cloud-Investitionen von Geschäftsergebnissen profitieren und das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) nutzen wollen, müssen einen zielgerichteten Ansatz verfolgen.
Bei IBM bieten wir klare Leitlinien, um diese Herausforderungen zu meistern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Einführung einer hybriden Designstrategie ermöglicht es Unternehmen, Architekturentscheidungen mit den Geschäftsprioritäten in Bezug auf Technologie, Plattformen, Prozesse und Mitarbeiter in Einklang zu bringen, was zu deutlich verbesserten Ergebnissen und einem höheren ROI führt.
Das neueste Paper von IBM mit dem Titel „Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era“ bietet Klarheit für Unternehmen, die ihre Hybrid-Cloud-Architektur optimieren und die Wirkung generativer KI (generative KI) verstärken möchten.
Viele Unternehmen haben die Cloud in isolierten Bereichen eingeführt, weil sie sich unmittelbare Vorteile erhoffen, aber die Technologie nicht konsequent auf den gesamten Betrieb anwenden. Diese Komplexität und Inkonsistenz erhöhen die Kosten und hindern Unternehmen daran, Anforderungen, Ziele und Ergebnisse zu erreichen. Wir betrachten dies als Standardvorgehensweise, die heutzutage die meisten Unternehmen kennzeichnet.
Unternehmen müssen Transformation-Programme neu kalibrieren, um sie besser an die geschäftlichen Erfordernisse und Ergebnisse auszurichten. Sie müssen auch erkennen, wie generative KI den Wert der Hybrid Cloud steigern und die digitale Transformation beschleunigen kann.
Ein Hybrid-by-Design-Ansatz strukturiert Ihre hybride Multicloud-Umgebung absichtlich so, dass die wichtigsten Geschäftsprioritäten erreicht und der ROI maximiert wird. Unternehmen können von Technologie vorgegebenen Geschäftsbeschränkungen hin zu gezielt entwickelten Architekturen wechseln, die auf sich wandelnde Geschäftswelt, neue Geschäfts- und Kundenanforderungen sowie aufkommende Prozesse und Kompetenzanforderungen vorbereitet sind. Durch bewusste und konsistente Architekturentscheidungen, die sich an den wichtigsten Geschäftszielen eines Unternehmens orientieren, können Unternehmen die Hybrid Cloud und generative KI in vollem Umfang nutzen, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern.
IBM hat ein kodifiziertes Framework entwickelt, das Kunden hilft, sich strategisch auf Entscheidungen zu konzentrieren, die die meisten Ergebnisse für ihr Unternehmen bringen, und fördert einen Hybrid-by-Design-Ansatz. Dieses Framework erleichtert die Umsetzung von Geschäftsprioritäten in wichtige architektonische Entscheidungen.
Wir setzen dieses Framework um, indem wir Geschäftsziele mit einer Reihe von Entscheidungspunkten in drei Bereichen in Einklang bringen: Product Native by Design, Technologie by Design und Integration by Design. Diese Domänen umfassen auch verschiedene Entwurfspunkte. Jede Unternehmenssituation erfordert unterschiedliche Kompetenzniveaus, um die Geschäftsziele zu erreichen. Dieses Werte-Framework hilft bei der Erfassung dieser Entscheidungspunkte.
Generative KI spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des digitalen Unternehmens und trägt dazu bei, die Rentabilität von IT-Investitionen zu maximieren. Die groß angelegte Einführung und Bereitstellung von generativer KI ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Unternehmen müssen riesige Datenmengen, erhebliche Rechenleistung, fortschrittliche Sicherheitsarchitektur in verteilten Umgebungen verwalten und eine schnelle Skalierbarkeit gewährleisten.
Ein gezieltes und konsistentes Design einer hybriden Architektur hilft Unternehmen, diese Herausforderungen zu überwinden und erleichtert die erfolgreiche Einführung und Skalierbarkeit von generativen KI-Funktionen zur Erfüllung der Geschäftsbedürfnisse.
Aktuelle Pilotprojekte und Bereitstellungen beweisen, dass ein Hybrid by Design Ansatz erforderlich ist, um die Einführung von generativer KI im Einklang mit den Geschäftsanforderungen zu skalieren. Gen AI beschleunigt die Umsetzung und Wertschöpfung der Hybrid Cloud durch verbesserte Automatisierung mit Observability, verbesserte Kostenoptimierung mit automatisierten Erkenntnissen und erhöhte Sicherheit mit Compliance auf der gesamten Hybridplattform.
Die Anwendung gezielter Architekturentscheidungen basierend auf den Geschäftsanforderungen verstärkt den Wert von Hybrid-Cloud und KI und treibt so die Geschäftsergebnisse voran.
