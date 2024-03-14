Für etablierte Unternehmen ist die Debatte entschieden: Ein Hybrid-Cloud-Ansatz ist die richtige strategische Wahl.

Auch wenn die Einführung der Hybrid Cloud naheliegend sein mag, sind die Kunden bestrebt, aus ihren Investitionen einen geschäftlichen Nutzen und eine höhere Rendite (ROI) zu erzielen. Laut einer von HFS Research durchgeführten Studie in Partnerschaft mit IBM Consulting® haben nur 25 % der befragten Unternehmen einen soliden ROI ihrer Maßnahmen zur Cloud-Transformation verzeichnen können.

Der mangelnde ROI-Fortschritt kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die langsame Akzeptanz, nicht realisierte Anwendungsfall und die unkontrollierte Ausbreitung der Cloud. Dies wird durch die zunehmenden Herausforderungen der Plattformskalierung, der Qualifizierung, der Cybersicherheit und der Explosion der Datenmengen noch verschärft.



Unternehmen, die durch ihre Cloud-Investitionen von Geschäftsergebnissen profitieren und das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) nutzen wollen, müssen einen zielgerichteten Ansatz verfolgen.

Bei IBM bieten wir klare Leitlinien, um diese Herausforderungen zu meistern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Einführung einer hybriden Designstrategie ermöglicht es Unternehmen, Architekturentscheidungen mit den Geschäftsprioritäten in Bezug auf Technologie, Plattformen, Prozesse und Mitarbeiter in Einklang zu bringen, was zu deutlich verbesserten Ergebnissen und einem höheren ROI führt.

Das neueste Paper von IBM mit dem Titel „Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era“ bietet Klarheit für Unternehmen, die ihre Hybrid-Cloud-Architektur optimieren und die Wirkung generativer KI (generative KI) verstärken möchten.