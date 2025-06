Was ist ein Weitverkehrnetz (Wide Area Network, WAN)?

WANs verbinden Mitarbeiter und Anwendungen sicher über große geografische Gebiete hinweg, die manchmal Hunderte und sogar Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind. So kann beispielsweise ein Team in Asien, das über Nacht an der Einhaltung einer Frist arbeitet, dieselbe Anwendung verwenden wie ein Team in New York, das am Morgen seine Arbeit präsentiert. Sie können beide in Echtzeit kommunizieren, zusammenarbeiten und Ressourcen teilen.