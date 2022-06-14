Was ist SD-WAN?

Ein traditionelles WAN ist ein Netzwerk aus physischen Routern, die Daten an und von Geräten in mehreren lokalen Netzwerken (Local Area Networks, LANs) wie Ethernet- oder WLAN-Netzwerken übertragen. Ein WAN kann eines von mehreren Protokollen zur Datenübertragung verwenden, z. B. Multiprotocol Label Switching (MPLS). Ein MPLS ist ein Protokoll, das den WAN-Verkehr über den kürzesten physischen Pfad leitet.

Während ein einzelnes LAN auf einen physischen Standort wie z. B. ein Bürogebäude beschränkt ist, kann ein WAN mehrere LANs umfassen, die sich sowohl im selben Büro als auch in verschiedenen, weit voneinander entfernten Gebäuden befinden.

WANs sind jedoch auf das Telekommunikationsnetz der jeweiligen Region und die Service-Level-Agreements (SLA) des Transport-Services eines Internetanbieters beschränkt. Ein WAN, das Informationen über das Kabel oder das Breitband-Internet des Internetanbieters dieser Region transportiert, kann beispielsweise nicht über diese physische Infrastruktur hinausgehen. Das WAN-Netzwerk kann also nur deshalb alle 20 LANs aus beiden Büros umfassen, weil sie denselben Transport-Service nutzen. Wenn das Unternehmen ein drittes Bürogebäude besitzt, das sich in einer Region mit einem anderen Transport-Service befindet, ist ein separates WAN erforderlich, um alle dortigen LAN-Verbindungen zu verwalten. Außerdem sind die Büros innerhalb des WANs auf die Bandbreite beschränkt, die ihr Internetzugang garantiert. Hier bietet ein SD-WAN mehrere Vorteile gegenüber einem herkömmlichen WAN.

Ein SD-WAN, das als Softwareschicht auf einer Reihe von Router-basierten WANs basiert, geht über die physischen Grenzen dieser WANs hinaus. Es ermöglicht die Überwachung, Steuerung und Optimierung des gesamten Datenverkehrs im Netzwerk, der verschiedene Regionen, Infrastrukturtypen und Anbieter von Services umfasst, von einer einzigen Anwendung aus, auf die jeder autorisierte Benutzer von überall aus zugreifen kann. Ohne ein SD-WAN oberhalb einer Reihe von WAN-Netzwerken ist die Steuerung und Konfiguration jedes einzelnen WAN dagegen auf die Hardware-Ebene beschränkt.