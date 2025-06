Was ist das OSI-Modell?

Auch angesichts der Weiterentwicklung von Technologie und des Aufkommen neuer Modelle bleibt das OSI-Modell bleibt ein wesentlicher Bestandteil für das Verständnis von Netzwerkarchitektur. Egal, ob ein Team ein einfaches lokales Netzwerk (LAN) entwirft oder ein komplexes globales Netzwerk verwaltet: Die Prinzipien des OSI-Modells bieten einen klaren, strukturierten Netzwerkansatz.

Das OSI-Modell umfasst sieben verschiedene Schichten. Die Anwendungsschicht (Schicht 7), die Darstellungsschicht (Schicht 6) und die Sitzungsschicht (Schicht 5) bilden die Softwareschichten eines OSI, auf denen alle Übertragungen zu und von Softwareanwendungen (einschließlich Betriebssystemen und Utilities wie Webbrowsern und E-Mail-Clients) stattfinden.

Die Transportschicht (Schicht 4) ist das „Herz von OSI“ und wickelt die gesamte Datenkommunikation zwischen Netzwerken und Systemen ab. Die Vermittlungsschicht (Schicht 3), die Datenschicht (Schicht 2) und die Bitübertragungsschicht (Schicht 1) bilden schließlich die Hardwareschichten von OSI, in denen Daten während der Verarbeitung durch die physischen Komponenten des Netzes verschieben werden.

Die Daten verschieben sich bidirektional durch das OSI-Modell – jede Schicht kommuniziert mit den Schichten unter und über ihr im Stack. Außerdem übermitteln sowohl das sendende als auch das empfangende Gerät Daten über die Datenschichten, wobei Sender und Empfänger häufig die Rollen wechseln.

Wenn ein Benutzer beispielsweise eine E-Mail an eine andere Person senden möchte, schreibt der Benutzer zunächst die E-Mail und sendet sie. Wenn der Benutzer auf „Senden“ klickt, geht seine E-Mail an die Anwendungsschicht, die das richtige Protokoll (in der Regel SMTP) auswählt und die E-Mail an die Darstellungsschicht sendet. Anschließend komprimiert die Darstellungsschicht die Nachrichtendaten und sendet sie an die Sitzungsschicht, die eine Kommunikationssitzung initiiert und die Daten zur Segmentierung an die Transportschicht sendet.

Da die E-Mail an ein anderes Netz geht, müssen die E-Mail-Daten an die Vermittlungsschicht weitergeleitet werden, wo sie in Pakete aufgeteilt werden, und dann an die Sicherungsschicht, wo sie weiter in Frames zerlegt werden. Diese Frames werden anschließend durch die Bitübertragungsschicht (das WLAN des Empfängers) übertragen, woraufhin das Gerät des Empfängers den Bitstrom empfängt und die E-Mail-Daten die gleichen Schichten in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen. Am Ende des Prozesses landen die E-Mail-Daten in der Anwendungsschicht des Geräts des Empfängers, wo sie in für Menschen lesbarer Form an den Posteingang des Empfängers zugestellt werden.