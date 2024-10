Was ist Netzwerkoptimierung?

Eine effiziente Zuweisung von Netzwerkressourcen ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistungsverbesserung. Die Netzwerkleistung leidet, wenn das Netzwerk nicht über die entsprechenden Ressourcen verfügt, um die Daten zu verarbeiten, die darin übertragen werden. Die Aufstockung der Gesamtkapazität des Netzwerks ist oft eine schnelle Lösung für Probleme bei der Ressourcenzuweisung. Langfristig ist dies jedoch keine geeignete Lösung, da es zu Überbelegung und unnötigen Ausgaben führen kann.

Die Bereitstellung eines Netzwerks mit den richtigen Ressourcen erfordert manchmal eine datenbasierte Umverteilung vorhandener Ressourcen, z. B. die Bereitstellung von mehr Bandbreite in einem Teil des Netzwerks, während sie in einem anderen Teil gedrosselt wird. Dies ist besonders nützlich bei Anwendungen, die auf Servern in einer cloudbasierten Computing-Umgebung basieren.

Zu verstehen, welche Anwendungen die meiste Bandbreite benötigen, ist Teil der Netzwerküberwachung und unerlässlich, damit Ihr Netzwerk effizient funktioniert. Der Versuch, die Leistung zu überwachen und manuell Erkenntnisse in einem komplizierten modernen Netzwerk zu gewinnen, ist jedoch häufig ein aussichtsloses Unterfangen.

Lösungen zur Verwaltung von Anwendungsressourcen und zur Verwaltung der Netzwerkleistung können die Anwendungsleistung und die Ressourcennutzung kontinuierlich überwachen. Solche Lösungen bieten Einblicke in die Netzwerkleistung und den Kontext von Problemen und können automatisch Ressourcen auf die effektivste Weise bereitstellen. So kann ein Unternehmen automatisch Netzwerkressourcen für die am stärksten nachgefragten oder vorrangigen Teile des Netzwerks bereitstellen – oder sogar mehr Anwendungen für weniger überlastete Server –, um Spitzenleistungen zu erzielen.