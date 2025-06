Was ist Cloud-Architektur?

Eine Cloud Computing-Umgebung ist komplex, und die Bewertung aller mit einer Cloud-Architektur verbundenen Lösungen kann entmutigend sein. Unternehmen, die ihre Anwendungen in die Cloud verlagern und cloudbasierte Services bereitstellen möchten, beauftragen häufig einen Cloud-Architekten – einen IT-Spezialisten, der einen Plan für die Entwicklung, Ausführung, Verwaltung und Überwachung ihrer Cloud-Architektur überwacht und koordiniert. Dieser Technologieexperte arbeitet mit Führungskräften und anderen IT-Teammitgliedern zusammen, um cloudbasierte Lösungen zu prüfen und die beste Strategie zu entwickeln, die mit den allgemeinen Geschäftszielen übereinstimmt.

Im Idealfall hilft ein Cloud-Architekt bei der Ausarbeitung eines kosteneffizienten, maßgeschneiderten, unternehmensfähigen Plans, der Infrastruktur- und Plattformstrategie, erhöhte Sicherheit und Cyber-Resilienz sowie Managementmodelle integriert. In der Regel hat ein Cloud-Architekt eine oder mehrere Zertifizierungen erworben, die seine Fähigkeiten und sein Fachwissen in Bezug auf bestimmte Cloud-Plattformen belegen. Alle großen CSPs – IBM Cloud, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud und weitere – bieten Zertifizierungen in Cloud-Architektur an.