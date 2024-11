Was ist Cloud-Automatisierung?

Cloud-Automatisierungstools laufen auf virtuellen Umgebungen und können in Public und Private Clouds sowie in Hybrid- Multicloud-Umgebungen eingesetzt werden. Tatsächlich wird Automatisierung häufig zur Standardisierung von Prozessen und Richtlinien in komplexen IT-Umgebungen eingesetzt.

Durch die Automatisierung der Cloud können Unternehmen besser von den Vorteilen des Cloud-Computing profitieren, wie z. B. dem bedarfsgerechten Einsatz von Cloud-Ressourcen. Zudem ist sie ein wichtiger Bestandteil effizienter DevOps-Workflows.

Wie viele andere Automatisierungstools automatisieren Cloud-Automatisierungslösungen im Allgemeinen Aufgaben, die zu ineffizient oder zu komplex für eine manuelle Ausführung sind. In Bezug auf die Cloud gehören dazu Aufgaben wie die Ressourcenzuweisung für die Bereitstellung und Aktualisierung von Workloads, die Einrichtung von Virtual Machines (VMs), die Leistungsüberwachung und vieles mehr.