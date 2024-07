Komatsu sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, Leistungsprobleme zu lösen und die Ressourcenzuweisung in seinen lokalen und Microsoft Azure-Umgebungen zu optimieren und wandte sich daher an die Turbonomic-Plattform. Durch die Implementierung der Automatisierung auf der Grundlage der Empfehlungen der Plattform optimierte Komatsu seine Public-Cloud-Strategie, verbesserte die Leistung, verringerte die Verschwendung, minimierte die Beschwerden der Benutzer und sparte über 33 % bei den Server-Betriebskosten, wobei die kumulativen Einsparungen 650.000 USD überstiegen.

J.B. Hunt

J.B. Hunt Transport, Inc. hat sich 2018 auf den Weg in die öffentliche Cloud gemacht und ein Viertel seiner lokalen Workloads auf Microsoft Azure migriert. Um die übermäßige Bereitstellung von Daten und manuelle Eingriffe zu vermeiden, nutzte das Unternehmen die Turbonomic Plattform, um innerhalb von 12 Monaten fast 2.000 Größenänderungsmaßnahmen vorzunehmen und mehr als 650 Stunden der Arbeitszeit seines Teams einzusparen. Als J.B. Hunt eine strategische Allianz mit Google Cloud einging, vertraute das Unternehmen bei der Optimierung seiner Azure-Umgebung auf die Turbonomic-Plattform und migrierte in nur 35 Geschäftstagen erfolgreich und ohne Ausfallzeiten zu Google Cloud.