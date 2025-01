Was ist Secrets Management?

Mit einem Secrets-Management-Service der Unternehmensklasse können Unternehmen mehrere Arten von Geheimnissen auf einer einzigen Oberfläche verwalten.

Anstatt einzelnen Benutzern die Verwaltung von Geheimnissen in kleinen Silos zu überlassen, können Secrets-Management-Lösungen Geheimnisse an einem sicheren, zentralen Ort, einem sogenannten „Geheimnistresor“, speichern.

Wenn ein autorisierter Benutzer Zugriff auf ein sensibles System benötigt, kann er das entsprechende Geheimnis aus dem Tresor abrufen. Das Secrets-Management-Tool kann Benutzer automatisch verifizieren, autorisieren und ihnen die Berechtigungen erteilen, die sie zum Ausführen ihrer Workflows benötigen.

Standardisierung kann dazu beitragen, Secrets Sprawl zu verhindern. Von Secrets Sprawl spricht man, wenn Geheimnisse an verschiedenen Orten im Unternehmen gespeichert sind, oft fest in Anwendungen codiert oder als Klartext in einem gemeinsam genutzten Dokument. Secrets Sprawl erschwert es, Geheimnisse vor böswilligen Akteuren zu schützen und zu verfolgen, wie Geheimnisse verwendet werden.