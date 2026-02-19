Leitfaden für IAM-Anwender

Heutzutage sind IAM-Teams damit beschäftigt, unzusammenhängende Tools zu jonglieren, endlose manuelle Aufgaben zu bewältigen und mit der Flut nicht menschlicher Identitäten Schritt zu halten, die die Zahl der Menschen mittlerweile bei Weitem übertreffen. Wenn dann noch Angreifer mit Hilfe von KI jede Lücke ausloten, ist es keine Überraschung, dass sich IAM-Programme überfordert fühlen.

Dieser exklusive Leitfaden von IBM beschreibt, was das Chaos wirklich antreibt, und bietet einen klaren, praktischen Überblick darüber, wie Sie die Kontrolle zurückgewinnen können – Identitäten vereinheitlichen, die Arbeit automatisieren, die Sie verlangsamt, die Sicherheit erhöhen, ohne die Benutzer zu verlangsamen, und Aufbau einer Identitätsebene, die tatsächlich skalierbar ist. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, den Boden unter Ihrem IAM-Programm zu ebnen, beginnen Sie hier.