Was ist quantensichere Kryptografie?

Fast alles, was Sie auf einem Computer tun, nutzt Kryptografie. Deshalb können Eindringlinge in den meisten Fällen nicht Ihre E-Mails lesen, auf Ihre Krankenakten zugreifen, von Ihren Social-Media-Konten posten, Ihr Auto aus der Ferne abschalten oder das Stromnetz Ihrer Stadt manipulieren.

Die moderne Kryptografie ist so gut, dass ein Einbruch in sichere Daten oder Systeme fast nie darauf zurückzuführen ist, dass jemand die Verschlüsselung selbst geknackt hat. Die meisten Verstöße sind auf menschliches Versagen zurückzuführen: Jemand gibt versehentlich ein Passwort heraus oder lässt eine Hintertür in ein sicheres System offen.

Sie können sich moderne Verschlüsselungsstandards wie öffentliche 2048-Bit-Schlüssel analog zu den solidesten Tresore vorstellen: Es ist nahezu unmöglich, sie zu knacken, es sei denn, jemand lässt einen Schlüssel draußen herumliegen. Doch das Zeitalter des Quantencomputers wird Veränderungen mit sich bringen. Ein bösartiger Akteur, der über einen Quantencomputer mit ausreichender Leistung verfügt, könnte jeden 2048-Bit-Tresor öffnen und auf die darin geschützten Daten zugreifen.

Wir wissen nicht genau, wann Quantencomputer leistungsfähig genug sein werden, um 2048-Bit-Kryptographie zu knacken, aber einige Experten haben auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse einen Zeitrahmen skizziert. Der National Institute of Standards and Technology Report on Post-Quantum Cryptography (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) hat herausgefunden, dass die ersten Einbrüche bereits im Jahr 2030 erfolgen könnten.

„Ich schätze, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einige der grundlegenden Kryptografie-Tools, auf die wir uns heute verlassen, bis 2026 geknackt werden, bei eins zu sieben und bis 2031 bei 50 % liegt“, schrieb Dr. Michele Mosca (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ein Experte der University of Waterloo.

Die quantensichere Kryptographie baut den kryptographischen Tresor neu auf und sichert ihn so gegen Quanten- und klassische Angriffe.