Was ist Supercomputing?

Die Supercomputing-Technologie umfasst Supercomputer, d. h. die schnellsten Computer der Welt. Supercomputer bestehen aus Verbindungselementen, E/A-Systemen, Speicher und Prozessorkernen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern verwenden Supercomputer mehr als nur eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU). Diese CPUs sind in Rechenknoten zusammengefasst, die aus einem Prozessor oder einer Gruppe von Prozessoren – symmetrisches Multiprocessing (SMP) – und einem Speicherblock bestehen. Bei entsprechender Skalierung kann ein Supercomputer Zehntausende von Knoten enthalten. Aufgrund ihrer Fähigkeit zur Verbundkommunikation können diese Knoten gemeinsam an der Lösung eines bestimmten Problems arbeiten. Knoten verwenden Verbindungen außerdem, um mit E/A-Systemen zu kommunizieren, wie z. B. Datenspeicher und Netzwerken.

Es ist zu beachten, dass Rechenzentren aufgrund des Stromverbrauchs moderner Supercomputer Kühlsysteme und geeignete Räumlichkeiten für die Unterbringung des gesamten Systems benötigen.

