Das Herzstück dabei sind Daten, die Unternehmen helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, um die Transformation zu beschleunigen. Da Daten nahezu überall verfügbar sind, verfügen Unternehmen oft über ein bestehendes Daten-Repository, das durch die Ausführung traditioneller HPC-Simulations- und Modellierungs-Workloads entstanden ist. Diese Repositories können aus einer Vielzahl von Quellen stammen. Durch die Nutzung dieser Quellen können Unternehmen HPC und KI auf dieselben Herausforderungen anwenden, sodass sie tiefere, wertvollere Erkenntnisse gewinnen können, die Innovationen schneller vorantreiben.

KI-gesteuertes HPC nutzt KI zur Rationalisierung von Simulationen. Dies wird als intelligente Simulation bezeichnet. In der Automobilbranche werden Innovationen in neuen Modellen durch intelligente Simulation beschleunigt. Da sich die Fahrzeug- und Komponentendesigns häufig aus früheren Iterationen weiterentwickeln, wird der Modellierungsprozess erheblichen Änderungen unterzogen, um Eigenschaften wie Aerodynamik, Geräusche und Vibrationen zu optimieren.

Bei Millionen potenzieller Änderungen kann die Bewertung dieser Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen, wie z. B. Straßentypen, die Zeit bis zur Bereitstellung neuer Modelle erheblich verlängern. Auf dem heutigen Markt verlangen die Verbraucher jedoch eine schnelle Veröffentlichung neuer Modelle. Längere Entwicklungszyklen könnten den Umsatz und die Kundenbindung der Automobilhersteller beeinträchtigen.

Automobilhersteller verfügen über eine Fülle von Daten zu bestehenden Konstruktionen und können diese großen Datenmengen nutzen, um KI-Modelle zu schulen. Dadurch können sie die besten Bereiche für die Fahrzeugoptimierung identifizieren, wodurch der Problemraum reduziert und traditionelle HPC-Methoden auf gezieltere Bereiche des Designs konzentriert werden. Letztendlich kann dieser Ansatz dazu beitragen, ein qualitativ besseres Produkt in kürzerer Zeit herzustellen.

In der elektronischen Designautomatisierung (EDA) treiben KI und HPC Innovationen voran. In der sich schnell verändernden Halbleiterlandschaft von heute müssen Milliarden von Verifizierungstests Chipdesigns validieren. Wenn jedoch während des Validierungsprozesses ein Fehler auftritt, ist es aufgrund der Ressourcen und des Zeitaufwands nicht praktikabel, den gesamten Satz von Verifizierungstests erneut durchzuführen.

Für EDA-Unternehmen ist der Einsatz von KI-integrierten HPC-Methoden wichtig, um die Tests zu identifizieren, die erneut durchgeführt werden müssen. Dies kann eine beträchtliche Menge an Rechenzyklen einsparen und dazu beitragen, den Zeitplan für die Herstellung einzuhalten, so dass das Unternehmen seine Halbleiter schneller an die Kunden liefern kann.