Was ist eine CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform)?

Eine Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) ist eine Art umfassender Cybersicherheitssoftware, die verschiedene führende Cloud-Sicherheitslösungen (z. B. CIEM, CWPP, CSPM) in eine einzige, einheitliche Plattform integriert.
CNAPPs helfen dabei, Anwendungssicherheit, Netzwerksicherheit und regulatorische Compliance in Cloud- und Multicloud-Umgebungen zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Unternehmen, sensible Daten gegen eine Vielzahl von Sicherheitsbedrohungen zu schützen, darunter Datenschutzverletzungen, Malware-Angriffe und andere Sicherheitsprobleme sowohl in öffentlichen Clouds, privaten Clouds als auch in der lokalen Infrastruktur.
CNAPPs enthalten verschiedene Cloud-Sicherheitslösungen, sodass die Funktionen zwischen den verschiedenen Angeboten variieren können. In der Regel verfügen sie über mehrere proaktive und reaktive Sicherheitsfunktionen, darunter die folgenden:
CNAPPs bieten Echtzeittransparenz in Cloud-Umgebungen, um Sicherheitsrisiken und Schwachstellen während des gesamten Entwicklungszyklus zu identifizieren und darauf zu reagieren. CNAPP-Lösungen bieten API-Integrationen mit führenden Cloud-Providern wie IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure und lassen sich in die CI/CD-Pipeline integrieren, um sowohl agentenbasierte als auch agentenlose Workload-Schutzmaßnahmen für ganzheitliche Sicherheit von der Codeerstellung bis zur Laufzeit zu bieten.
CNAPP-Sicherheitsplattformen wurden ursprünglich vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner konzipiert und integrieren verschiedene cloudnative Sicherheitsanwendungen, die bisher einzeln bereitgestellt wurden, in einer einzigen Plattform.
Anstelle des traditionellen, isolierten Sicherheitsansatzes kombiniert und optimiert eine CNAPP-Plattform mehrere Cloud-Sicherheitstools, um umfassende Transparenz, Bedrohungserkennung und -bereinigung für Sicherheitsteams zu bieten, die Cloud-Plattformen überwachen.
Je nach den Anforderungen eines Unternehmens können verschiedene CNAPP-Frameworks für verschiedene Anwendungsfälle besser geeignet sein. Mit einigen Abweichungen bieten die meisten CNAPPs ein Mindestmaß an Sicherheitsfunktionen, die Cloud-Anwendungen von der anfänglichen Codeentwicklung bis zur endgültigen Bereitstellung schützen sollen.
CNAPP wurde entwickelt, um Cloud-Ressourcen zu schützen und Anwendungssicherheit (AppSec) zu gewährleisten. Die beste Lösung funktioniert, indem sie die individuellen Anforderungen eines Unternehmens erfüllt. Ein effektives CNAPP überwacht und reduziert die potenzielle Angriffsfläche eines Unternehmens, beseitigt potenzielle Sicherheitsunsicherheiten und verbessert den allgemeinen Sicherheitsstatus. Daher ist die beste CNAPP diejenige, die am besten auf die jeweiligen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten ist.
Um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Anwendungsfälle gerecht zu werden, können die Anbieter unterschiedliche Serviceniveaus anbieten. Es ist jedoch zu erwarten, dass ein ausreichendes CNAPP die meisten dieser Schlüsselkomponenten bereitstellt.
CSPM bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Cloud-Infrastruktur, Infrastruktur als Code (IaC) und andere Cloud-Ressourcen kontinuierlich zu überwachen und Sicherheitskontrollen basierend auf vordefinierten Sicherheitsrichtlinien automatisch zu implementieren.
CSPM ist nützlich, um Schwachstellen oder Fehlkonfigurationen aufzudecken, und ermöglicht es Unternehmen, den Zustand ihrer Cloud-Sicherheit leicht zu bewerten und eventuell bestehende Bedrohungen oder Compliance-Risiken zu bewältigen.
Ein CWPP wurde entwickelt, um speziell Cloud-Workloads wie Container, virtuelle Maschinen (VMs), Kubernetes, Datenbanken, APIs und serverlose Funktionen (sowie die zugehörigen Daten und Prozesse, die zur Ausführung von Aufgaben innerhalb der Cloud-Umgebung erforderlich sind) zu schützen.
Einige CWPPs ordnen jedem Workload einen virtuellen Agenten zu, moderne agentenlose CWPPs bieten jedoch eine umfassende Abdeckung. Beide Arten von CWPPs bieten Laufzeitschutz für alle Workloads, die innerhalb der Cloud bereitgestellt werden.
CIEM-Tools werden zur Verwaltung von Identitäten in Single- und Multicloud-Umgebungen verwendet, einschließlich Zugriffsrechten, Privilegien und Berechtigungen. Durch die Integration von CIEM erhalten CNAPPs eine entscheidende Zugriffsverwaltung, um das Prinzip der geringsten Privilegien durchzusetzen, das Benutzer und Dienste auf das beschränkt, was für ihre Rollen erforderlich ist.
CIEM-Tools identifizieren und verhindern unbeabsichtigte oder übermäßige Berechtigungen und verhindern die damit verbundenen Bedrohungen oder Datenschutzverletzungen. Sie gelten als eine kritische, entscheidende Komponente des umfassenderen Identity- und Access-Management-Programms (IAM) eines Unternehmens und sind wertvoll für die Ermöglichung eines sichereren Zero-Trust-Sicherheitsansatzes.
CDR-Systeme überwachen Cloud-Umgebungen aktiv auf verdächtige Aktivitäten. Wenn solche Aktivitäten erkannt werden, löst ein CDR eine automatisierte Reaktion auf einen Vorfall aus, um die Bedrohung in Echtzeit zu beseitigen.
CSNS-Lösungen wurden entwickelt, um Netzwerkschwachstellen zu beheben und beinhalten Tools zur Stärkung von Web-Anwendungs-Firewalls, zur Sicherung von Web-Gateways und zum Schutz vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service).
Kubernetes ist eine Container-Orchestrierungsplattform für die Planung und Automatisierung von containerisierten Anwendungen. KSPM-Tools wurden entwickelt, um Kubernetes-Umgebungen zu überwachen, zu bewerten und zu sichern und den Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Konfigurationsvalidierung, Penetrationsprüfung des Clusters und Benchmarking sicherzustellen.
ASPM konzentriert sich speziell auf die Sicherung von Anwendungen vor der Bereitstellung und wendet wichtige Kontextinformationen auf Anwendungen in der Entwicklungsphase an, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, die nach der Bereitstellung einer Anwendung auftreten können.
DSPM überwacht die Art und Weise, wie Daten in einer Cloud-Umgebung gespeichert, übertragen und gesichert werden, und unterstützt Unternehmen dabei, ihre sensiblen Daten zu verfolgen, zu verwalten und zu schützen, indem es Sicherheitsregeln durchsetzt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet.
IaC-Tools helfen Unternehmen dabei, ihre Cloud-Architektur zu definieren, indem sie Konfigurationsdateien anstelle von (oder zusätzlich zu) tatsächlichem Code verwenden. IaC-Tools scannen Konfigurationsdateien auf Schwachstellen und Fehlkonfigurationen und minimieren so unbeabsichtigte Netzwerkgefährdungen, Privilegien und Compliance-Verstöße. IaC-Scans können automatisiert oder manuell gestartet werden.
Mit der Verbreitung von Cloud-Services und Infrastruktur as a Service (IaaS) ergeben sich umfangreiche Sicherheitsherausforderungen für Unternehmen, die Datensicherheit gewährleisten und kostspielige Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften vermeiden wollen. Cloud-Services bieten ideale Produktionsumgebungen für die Softwareentwicklung und Anwendungsentwicklung – und ermöglichen so eine schnellere Markteinführung ohne die hohen Kosten, die mit physischer Hardware oder Lieferketten verbunden sind.
Für Unternehmen, die sich auf Cloud-Service-Provider (CSP) verlassen, wird die Sicherheit jedoch zu einer gemeinsamen Verantwortung. CNAPPs ermöglichen es Unternehmen, ihre Cloud-Ressourcen während des gesamten Anwendungslebenszyklus zu schützen. CNAPPs bieten wichtige Cybersicherheitsfunktionen wie Endpunktmanagement und Workload-Schutz – alles zusammengefasst in einer einzigen Schnittstelle. Dieser optimierte Ansatz verringert den Aufwand, der mit der Überwachung mehrerer Manager für einzelne Teile des gesamten Sicherheitsstatus der Cloud verbunden ist.
Komplexe Cloud-Umgebungen kommen mit einer Vielzahl von Sicherheitsanforderungen und einem ständigen Strom neuer und dynamischer Komponenten, die validiert, gesichert, getestet und bereitgestellt werden müssen. Die Cloud bietet zwar beispiellose Flexibilität und Komfort, bringt aber auch eine Vielzahl neuer Angriffsvektoren und potenzieller Sicherheitslücken mit sich, was Sicherheitsteams vor diverse Herausforderungen stellt. Zu den wichtigsten Sicherheitsherausforderungen, bei deren Bewältigung CNAPPs unterstützen, gehören unter anderem:
Als Komplettlösung für die Cloud-Sicherheit vereinen CNAPPs die Vorteile der CSPM-, CWPP- und CIEM-Tools in einer vereinfachten, einzigen Anwendung. Durch die enge Integration dieser traditionell eigenständigen Plattformen können CNAPPs einzelne und ganzheitliche Sicherheitsmaßnahmen optimieren, um Bedrohungen und Schwachstellen besser zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren.
CNAPPs unterstützen auch einen „Shift-Left“-Ansatz für Cybersicherheit, der die Integration von Sicherheitstests früher in den Entwicklungsprozess fördert. Außerdem können sie dazu beitragen, die Workflows zwischen DevOps-Teams und DevSecOps-Teams zu verbessern.
Zu den Hauptvorteilen eines CNAPP zählen:
