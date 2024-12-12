Was ist eine CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform)?

CNAPP-Sicherheitsplattformen wurden ursprünglich vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner konzipiert und integrieren verschiedene cloudnative Sicherheitsanwendungen, die bisher einzeln bereitgestellt wurden, in einer einzigen Plattform.

Anstelle des traditionellen, isolierten Sicherheitsansatzes kombiniert und optimiert eine CNAPP-Plattform mehrere Cloud-Sicherheitstools, um umfassende Transparenz, Bedrohungserkennung und -bereinigung für Sicherheitsteams zu bieten, die Cloud-Plattformen überwachen.

Je nach den Anforderungen eines Unternehmens können verschiedene CNAPP-Frameworks für verschiedene Anwendungsfälle besser geeignet sein. Mit einigen Abweichungen bieten die meisten CNAPPs ein Mindestmaß an Sicherheitsfunktionen, die Cloud-Anwendungen von der anfänglichen Codeentwicklung bis zur endgültigen Bereitstellung schützen sollen.

CNAPP wurde entwickelt, um Cloud-Ressourcen zu schützen und Anwendungssicherheit (AppSec) zu gewährleisten. Die beste Lösung funktioniert, indem sie die individuellen Anforderungen eines Unternehmens erfüllt. Ein effektives CNAPP überwacht und reduziert die potenzielle Angriffsfläche eines Unternehmens, beseitigt potenzielle Sicherheitsunsicherheiten und verbessert den allgemeinen Sicherheitsstatus. Daher ist die beste CNAPP diejenige, die am besten auf die jeweiligen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten ist.



Um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Anwendungsfälle gerecht zu werden, können die Anbieter unterschiedliche Serviceniveaus anbieten. Es ist jedoch zu erwarten, dass ein ausreichendes CNAPP die meisten dieser Schlüsselkomponenten bereitstellt.