Was ist Application Lifecycle Management (ALM)?

In der ersten Phase definieren die Stakeholder klar, warum sie eine bestimmte Anwendung benötigen und welche konkreten geschäftlichen Anwendungsfälle damit gelöst werden können. Stakeholder identifizieren die beabsichtigten Benutzergruppen, planen das Design der Benutzeroberfläche der Anwendung und berücksichtigen gesetzliche Compliance-Standards. Ein detailliertes und ganzheitliches Verständnis der Geschäftsanforderungen ist in dieser Phase überaus hilfreich, um Engpässe zu vermeiden.



In dieser Phase erstellen die Projektmanager zudem auch Zeitpläne, legen klare Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teams fest und schaffen klare Kommunikationswege. So legen sie einen Grundstein für den weiteren Verlauf des Projekts, der dringend notwendig ist, um die darauffolgenden Phasen effizient und zielorientiert anzugehen.