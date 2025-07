Was ist Anforderungsmanagement?

Herkömmliche Anforderungsmanagement-Tools sind nicht in der Lage, Anforderungsspezifikationen mit Anmerkungen zu versehen, ohne die ursprüngliche Struktur und den Kontext zu verändern. In Textverarbeitungsprogrammen müssen die Benutzer dann die Anforderungen aus den Dokumenten in Tabellenkalkulationen kopieren und die Änderungen in den verschiedenen Versionen manuell synchronisieren. Mit dem digitalen Anforderungsmanagement können Teams Vorlagen zur Optimierung der Informationsstrukturen erstellen, die eine globale Zusammenarbeit und eine Single-Source-of-Truth (SSOT) ermöglichen.