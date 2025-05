Was ist Konfigurationsmanagement?

Effektives Konfigurationsmanagement ist entscheidend für die Optimierung der IT-Automatisierung innerhalb eines Unternehmens. Es hilft Teams, fundierte Entscheidungen über Änderungen an ihrer IT-Infrastruktur und ihren Assets zu treffen, und erleichtert die klare Kommunikation zwischen den Stakeholdern, indem es die klare, kontinuierliche Dokumentation des Systemstatus im gesamten Lebenszyklus priorisiert.

In DevOps-Umgebungen ermöglicht das Konfigurationsmanagement IT-Administratoren die weitere Automatisierung von Infrastruktur-Management- und Bereitstellungsprozessen. In agilen Umgebungen hilft Konfigurationsmanagement den Teams, leichter auf Konfigurationsaufgaben zuzugreifen und diese zu sortieren, um die Projektmanagementpraktiken zu optimieren. In CI/CD-Umgebungen automatisieren CM-Tools Änderungen, damit Teams genehmigte Code- und Konfigurationsänderungen sofort an Live-Systeme bereitstellen können.

Konfigurationsmanagement bietet darüber hinaus erhebliche Vorteile für die Qualitätskontrolle und das Risikomanagement in zahlreichen Branchen, von der Softwareentwicklung und dem Gesundheitswesen bis hin zur Fertigung und dem IT-Service-Management (ITSM). Und es bietet unzählige Anwendungsfälle für eine Reihe von IT-Umgebungen, einschließlich: