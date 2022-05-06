Was ist IT-Asset-Management (ITAM)?

Während sich das IT-Asset-Management mit der Verwaltung von IT-Assets während ihres gesamten Lebenszyklus befasst, geht es beim IT-Service-Management (ITSM) um die Verwaltung und Bereitstellung von IT-Services.

IT-Servicemanagement ist der Prozess der Verwaltung von IT-Services in einem Unternehmen. Sie umfasst viele Komponenten, von der Planung und Implementierung von IT-Services bis hin zu deren Überwachung und Prüfung, um sicherzustellen, dass sie reibungslos und effizient funktionieren. Zu den IT-Services gehören Help Desk und Service Desk Support (z. B. Anleitung eines Benutzers zur Änderung des Passworts oder Self-Service-Funktionen) und Change-Management-Verfahren, die eine effiziente Handhabung von Änderungen an der IT-Infrastruktur beinhalten.

Das Ziel des IT-Service-Managements besteht darin, zuverlässige und qualitativ hochwertige IT-Services bereitzustellen, die den Anforderungen des Unternehmens und seiner Endbenutzer, einschließlich Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner, gerecht werden. ITSM zielt darauf ab, die Benutzererfahrung und Servicequalität zu verbessern.

Die IT Infrastructure Library (ITIL) gilt als der beste Ansatz für die Bereitstellung von ITSM. Es ist eine Bibliothek, die die Best Practices und das Framework für effizientes ITSM bietet. Die neueste ITIL-Version, ITIL 4, umfasst fünf Bände – nämlich Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation und Continual Service Improvement –, in denen 34 ITSM-Praktiken detailliert beschrieben werden.

In gewisser Weise ist ITAM in ITSM enthalten. Asset- und Konfigurationsmanagement gehören zu den vielen ITSM-Verfahren, und eine CMDB – das dedizierte Tool für diesen Prozess – ist ein zentralisiertes Repository der IT-Assets eines Unternehmens und der Beziehungen zwischen ihnen.