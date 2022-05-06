Was ist IT-Asset-Management (ITAM)?

IT-Asset-Management (ITAM) ist die lückenlose Verfolgung und Verwaltung von IT-Assets, um sicherzustellen, dass jedes Asset ordnungsgemäß genutzt, gewartet, aktualisiert und am Ende seines Lebenszyklus entsorgt wird.
ITAM nutzt finanzielle, vertragliche und Bestandsdaten, um IT-Assets zu verfolgen und strategische Entscheidungen darüber zu treffen. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass die IT-Ressourcen effizient und effektiv genutzt werden. ITAM trägt auch zur Kostenoptimierung bei, indem es die Gesamtzahl der genutzten Assets reduziert und die Lebensdauer dieser Assets verlängert, wodurch kostspielige Upgrades vermieden werden. Ein wichtiger Teil von ITAM besteht darin, die Gesamtbetriebskosten zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, die Nutzung der Assets zu optimieren.
Ein Informationstechnologie-(IT-)Asset ist jede Art von Informationen oder Daten, Software oder Hardware, die ein Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nutzt. Zu den Hardware-Assets gehört physisches Computerequipment wie physische Server in Rechenzentren, Desktop-Computer, mobile Geräte, Laptops, Tastaturen und Drucker. Zu den Software-Assets hingegen gehören Anwendungen, für die in der Regel Lizenzen pro Benutzer oder Rechner vergeben werden, sowie Softwaresysteme und Datenbanken, die mit Open Source Ressourcen erstellt wurden. Zu den Software-Assets gehören auch Cloud-basierte Assets, wie Software-as-a-Service-(SaaS-)Anwendungen.
Der IT-Asset-Management-Prozess (ITAM) umfasst üblicherweise die folgenden Schritte:
Jedes IT-Asset hat einen begrenzten Lebenszyklus. Beim IT-Asset-Management (ITAM) geht es darum, den Lebenszyklus eines Assets zu verwalten, um maximale Produktivität sicherzustellen. Während jedes Unternehmen seine eigenen Lebenszyklusphasen definieren kann, umfasst der Lebenszyklus eines IT-Assets im Allgemeinen die folgenden Phasen:
Ein effizientes IT-Asset-Management (ITAM) kann einem Unternehmen helfen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören unter anderem die folgenden:
Wenn die IT-Assets eines Unternehmens wachsen, wird deren Verwaltung über manuelle, papierbasierte oder Tabellenkalkulationssysteme umständlich. IT-Asset-Management (ITAM)-Software ist eine zentralisierte Anwendung für die Verwaltung und Verfolgung des Lebenszyklus von Assets.
Softwarelösungen für das IT-Asset-Management umfassen in der Regel Funktionen, die Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre IT-Umgebung ermöglichen und es ihnen erlauben, Assets sowohl lokal als auch in der Cloud zu verfolgen:
Während sich das IT-Asset-Management mit der Verwaltung von IT-Assets während ihres gesamten Lebenszyklus befasst, geht es beim IT-Service-Management (ITSM) um die Verwaltung und Bereitstellung von IT-Services.
IT-Servicemanagement ist der Prozess der Verwaltung von IT-Services in einem Unternehmen. Sie umfasst viele Komponenten, von der Planung und Implementierung von IT-Services bis hin zu deren Überwachung und Prüfung, um sicherzustellen, dass sie reibungslos und effizient funktionieren. Zu den IT-Services gehören Help Desk und Service Desk Support (z. B. Anleitung eines Benutzers zur Änderung des Passworts oder Self-Service-Funktionen) und Change-Management-Verfahren, die eine effiziente Handhabung von Änderungen an der IT-Infrastruktur beinhalten.
Das Ziel des IT-Service-Managements besteht darin, zuverlässige und qualitativ hochwertige IT-Services bereitzustellen, die den Anforderungen des Unternehmens und seiner Endbenutzer, einschließlich Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner, gerecht werden. ITSM zielt darauf ab, die Benutzererfahrung und Servicequalität zu verbessern.
Die IT Infrastructure Library (ITIL) gilt als der beste Ansatz für die Bereitstellung von ITSM. Es ist eine Bibliothek, die die Best Practices und das Framework für effizientes ITSM bietet. Die neueste ITIL-Version, ITIL 4, umfasst fünf Bände – nämlich Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation und Continual Service Improvement –, in denen 34 ITSM-Praktiken detailliert beschrieben werden.
In gewisser Weise ist ITAM in ITSM enthalten. Asset- und Konfigurationsmanagement gehören zu den vielen ITSM-Verfahren, und eine CMDB – das dedizierte Tool für diesen Prozess – ist ein zentralisiertes Repository der IT-Assets eines Unternehmens und der Beziehungen zwischen ihnen.
