Was sind Backup und Disaster Recovery?

Cloudbasierte Backup- und Notfallwiederherstellungslösungen werden bei Unternehmen jeder Größe immer beliebter. Viele Cloud-Lösungen bieten die Infrastruktur für die Speicherung von Daten und in einigen Fällen auch die Tools für die Verwaltung von Backup- und Notfallwiederherstellungsprozessen.

Indem Sie sich für ein cloudbasiertes Backup- oder Notfallwiederherstellungs-Angebot entscheiden, können Sie die großen Investitionen in die Infrastruktur sowie die Kosten für die Verwaltung der Umgebung vermeiden. Darüber hinaus profitieren Sie von einer schnellen Skalierbarkeit und der geografischen Entfernung, die notwendig ist, um Ihre Daten im Falle einer regionalen Katastrophe zu schützen.

Cloud-Backup- und Notfallwiederherstellungs-Lösungen können sowohl lokale als auch cloudbasierte Produktionsumgebungen unterstützen. Sie könnten zum Beispiel nur gesicherte oder replizierte Daten in der Cloud speichern, während Ihre Produktionsumgebung in Ihrem eigenen Rechenzentrum bleibt.

Mit diesem hybriden Ansatz profitieren Sie immer noch von den Vorteilen der Skalierbarkeit und der geografischen Entfernung, ohne dass Sie Ihre Produktionsumgebung verschieben müssen. In einem Cloud-to-Cloud-Modell befinden sich sowohl Produktion als auch Notfallwiederherstellung in der Cloud, allerdings an unterschiedlichen Standorten, um eine ausreichende physische Trennung zu gewährleisten.