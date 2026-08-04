KI verändert die Art und Weise, wie IT-Verantwortliche ihre Daten verwalten und schützen. In diesem IDC-Whitepaper erfahren Sie, wie KI-gestützte Funktionen helfen können, Abläufe zu automatisieren und die Cyber-Resilienz in Unternehmensspeichersystemen zu stärken, während sie Unternehmen auf den wachsenden KI- und Datenbedarf vorbereiten.

Die Leser erfahren:

warum KI-gestützte Speicherfunktionen zu einem wichtigen Tool für modernes Datenspeichermanagement werden;

KI-gestützte Speicherfunktionen zu einem wichtigen Tool für modernes Datenspeichermanagement werden; wie intelligente Automatisierung dazu beitragen kann, die Cyber-Resilienz und den -Wiederherstellung zu stärken;

intelligente Automatisierung dazu beitragen kann, die Cyber-Resilienz und den -Wiederherstellung zu stärken; wie IBM FlashSystem dazu beiträgt, Unternehmen auf die nächste Ära KI-gestützter Funktionen in Speichersystemen vorzubereiten.

Mit der Veröffentlichung von IBM FlashSystem 2026 und dem neuen FlashCore Module (FCM) der fünften Generation wurden KI-Agenten eingeführt, die empfohlene Aktionen durchführen können, wie z. B. die Bereitstellung von Kapazität, die Migration von Anwendungsdaten auf das optimale Storage Array und die Durchsetzung von Datenschutzrichtlinien. FlashSystem fügt außerdem Verarbeitung natürlicher Sprache hinzu, sodass Administratoren über eine Chat-Oberfläche Fragen in klarer Sprache stellen sowie die Vorschläge der KI-Engine verfeinern und bestätigen können, bevor sie angewendet werden. IBM betrachtet die neuen Funktionen von FlashSystem.ai als einen ständig aktiven Speicher-Co-Administrator, der alltägliche Aufgaben erledigen, eine hohe Auslastung ermöglichen, Leistungsprobleme proaktiv angehen und die Sicherheit erhöhen kann.