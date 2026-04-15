Cyberangriffe sind längst kein reines IT-Problem mehr – sie stellen eine Herausforderung für die Infrastruktur dar und haben direkte betriebliche, finanzielle und Compliance-Folgen. Im Jahr 2025 beliefen sich die durchschnittlichen Kosten eines Data Breach weltweit auf 4,44 Millionen USD und in den USA auf über 10 Millionen USD, während neue Vorschriften wie DORA, NIS2 und HIPAA stärkere Resilienz erfordern.

Traditionelle Verteidigungen reichen nicht mehr aus. Angreifer haben es jetzt direkt auf Backup- und Wiederherstellung-Systeme abgesehen, Ausfälle von veraltetem Speicher können Millionen pro Stunde kosten, und KI-gestützte Bedrohungen bewegen sich schneller, als eine manuelle Erkennung reagieren kann.

Dieses Playbook stattet Infrastrukturverantwortliche mit einer zukunftsfähigen, KI-gestützten Strategie aus, die:

Mit unveränderlichen, isolierten Wiederherstellungspunkten kritische Daten schützt.

Dank KI und Analysen Anomalien in Sekunden statt Stunden erkennt.

erkennt. Wiederherstellungs-Workflows automatisiert, um den Betrieb schnell und reibungslos wiederherzustellen.

Durch intelligente Automatisierung und vorausschauende Erkenntnisse die Betriebskosten senkt.

Durch kontinuierliche Überwachung und revisionssichere Berichterstattung die Einhaltung sich entwickelnder globaler Vorschriften gewährleistet.

Laden Sie jetzt das Playbook zur Cyber-Resilienz herunter – füllen Sie das Formular aus, um Zugang zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Ihre Infrastruktur in ein einheitliches, durchgängiges Verteidigungssystem verwandeln können, das den Bedrohungen der heutigen Zeit standhält und die Wiederherstellung beschleunigt.