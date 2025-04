Time Machine wurde in Apple MacOS integriert und führt automatisch stündliche, tägliche und wöchentliche Backups Ihres gesamten Mac-Systems durch. Es kann die Sicherungskopie auf Ihrem Mac, einem externen Laufwerk oder einer AirPort Time Capsule (falls Sie eine haben - Apple stellt sie nicht mehr her) speichern. Wenn es an der Zeit ist, Dateien wiederherzustellen, können Sie mit Time Machine veraltete Backups durchblättern, um den gewünschten Wiederherstellungspunkt auszuwählen. Du kannst auch Dateien auf deinem Mac — wie Dokumente, Fotos und Songs — in iCloud sichern.