Was ist Datenbereinigung?

Unternehmen mit sauberen, gut verwalteten Daten können besser zuverlässige, datengestützte Entscheidungen treffen, schnell auf Marktveränderungen reagieren und Workflow-Prozesse rationalisieren.

Die Datenbereinigung ist ein integraler Bestandteil der Data Science, da sie ein wesentlicher erster Schritt zur Datentransformation ist: Die Datenbereinigung verbessert die Datenqualität, während die Datentransformation diese hochwertigen Rohdaten in ein für die Analyse nutzbares Format umwandelt.

Die Datentransformation ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten zu erschließen, um Business Intelligence (BI), Data Warehouses und Big Data Analytics zu nutzen. Wenn die Quelldaten nicht sauber sind, können die Ergebnisse dieser Tools und Technologien unzuverlässig oder ungenau sein, was wiederum zu ungünstigen Entscheidungen und Ineffizienzen führen kann.

In ähnlicher Weise sind saubere Daten auch die Grundlage für den Erfolg von KI und maschinellem Lernen (ML) in einem Unternehmen. Die Datenbereinigung trägt beispielsweise dazu bei, dass Algorithmen für maschinelles Lernen auf genauen, einheitlichen und unverzerrten Datensätzen trainiert werden. Ohne diese Grundlage sauberer Daten könnten Algorithmen ungenaue, inkonsistente oder verzerrte Vorhersagen treffen, was die Effektivität und Zuverlässigkeit der Entscheidungsfindung verringert.