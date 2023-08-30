Datengenauigkeit vs. Datenintegrität: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Datenintegrität ist die Wartung und Sicherstellung der Konsistenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Daten während ihres gesamten Lebenszyklus. Es stellt sicher, dass die Daten unverändert bleiben und gegenüber dem ursprünglichen Zustand, in dem sie erstellt, übertragen oder speichert wurden, nicht beeinträchtigt werden. Datenintegrität ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um den Daten zu vertrauen, die sie für die Entscheidungsfindung verwenden, und um gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Es gibt mehrere Faktoren, die Datenintegrität beeinträchtigen können, darunter menschliches Versagen, Systemausfälle und vorsätzliche Manipulationen. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, implementieren Unternehmen verschiedene Prozesse und Kontrollen, wie z. B. Datenvalidierung, Zugriffskontrollen, Backups und Audits.

Datenvalidierungsprüfungen helfen, Fehler und Unstimmigkeiten in Daten zu identifizieren, während Zugriffskontrollen verhindern, dass unbefugte Benutzer auf Daten zugreifen oder sie ändern. Backups stellen sicher, dass Daten im Falle eines Datenverlusts oder einer Beschädigung wiederhergestellt werden können, und Audits verifizieren, dass die Datenintegrität während ihres gesamten Lebenszyklus aufrechterhalten wurde.

Datenintegrität wird häufig durch den Einsatz von Fehlererkennungs- und Korrekturtechniken wie Prüfsummen, zyklischen Redundanzprüfungen und digitalen Signaturen erreicht. Diese Techniken helfen dabei, Fehler, die während der Datenübertragung oder -speicherung aufgetreten sind, zu identifizieren und zu korrigieren.

In diesem Artikel: